Raoul Bova e la casa sul Lago del Salto dove ama rifugiarsi insieme alla compagna Rocio Munoz Morales

Raoul Bova è uno dei sex symbol del cinema italiano. E' uno degli attori più amati, in particolar modo dal pubblico femminile. Raggiungerà 50 anni il prossimo 14 agosto ma intanto si gode il successo di Buongiorno mamma in attesa di nuove affermazioni. E' proprio di oggi, 27 maggio, l'indiscrezione che sarà proprio lui a sostituire Terence Hill come protagonista della serie Don Matteo che, come noto, viene girata in Umbria. Le riprese partiranno tra qualche giorno a Spoleto.

Raoul Bova è fortissimamente legato alla Sabina e in particolare alla zona del Cicolano e del Lago del Salto. Suo padre infatti è originario di Varco Sabino, piccolo borgo che si affaccia sullo specchio del lago artificiale che sta vicino al confine con l'Abruzzo. E l'attore stesso da tempo ha una casa lì che considera un vero e proprio rifugio. Spesso ama passare il tempo libero con la sua attuale compagna Rocio Munoz Morales nel lago del Salto come testimoniano anche diversi post pubblicati sul suo profilo Instagram. Nel tempo Raoul Bova ha stretto anche un rapporto con la città di Rieti. Infatti quando passa del tempo a Varco, specialmente d'estate, scende diverse volte in città. Qualche anno fa il Consiglio comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria. “Ho scelto di prendere casa nella vostra provincia perché affascinato dalla bellezza di questi territori – dichiarò qualche anno fa a RietiLife - inoltre per me è normale venire a sciare qui al Terminillo o girare per Rieti, mi sento a casa". Al Lago del Salto, vicino Borgo San Pietro, è stato girato il docu-film Ultima gara che sarà trasmesso da Canale 5 il 3 giugno. Il cast completo di Ultima Gara vede come attori del docu film di Canale 5: Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla e Filippo Magnini. "Il film vuole spronare, vuole smuovere lo spettatore raccontando la storia di tre atleti campioni del mondo e di un attore che scelgono di mettersi in gioco insieme, condividendo una sfida per superare se stessi", ha spiegato Raoul Bova.

Il legame con la Sabina, come detto, è legato al padre. Ma Raoul Bova è cresciuto a Roma. Inizialmente la sua passione era lo sport ed è stato un nuotatore di livello vincendo anche i campionati italiani giovanili. Ma, dopo aver interrotto gli studi all'Isef, ha intrapreso, con successo, la carriera da attore. Per quanto riguarda la vita privata nel 2000 si è sposata con Chiara Giordano, veterinaria figlia del celebre avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini Pace, con la quale ha vissuto per tredici anni. Con lei ha avuto due figli Alessandro Leon e Francesco. Poi sul set di Immaturi-Il Viaggio ha conosciuto Rocio Munoz Morales ed ha lasciato la moglie. Con l'attrice spagnola ha avuto altre due figlie: Luna nel 2015 e Alma nel 2018. Stasera, giovedì 27 maggio, l'attore sarà protagonista del sesto episodio di Buongiorno mamma la serie di Canale 5 che va in onda alle 21.20.

