Ulisse, Francesco e Chiara santi ribelli: l'Umbria protagonista su Rai1 con Alberto Angela

L'Umbria protagonista con le sue bellezze e luoghi ricchi di storia, bellezza e devozione, stasera giovedì 27 maggio in prima serata, alle 21.25, su Rai1. Viene infatti trasmesso "Ulisse: il piacere della scoperta" dedicato a due protagonisti assoluti del Medioevo: San Francesco e Santa Chiara. Il quarto appuntamento di questo inedito ciclo di puntate racconta la vita di Francesco e Chiara.

Alberto Angela ci porterà in un’Assisi inedita, vuota a causa della pandemia. Tra i vicoli della città, lì dove si è svolta la vicenda di Francesco, ripercorreremo le tappe fondamentali del suo percorso verso la fede: dalla chiesa di San Damiano, dove secondo la tradizione le parole di un crocifisso cambiano per sempre la sua esistenza, alla Porziuncola ora situata dentro la Basilica di santa Maria degli Angeli, che diventa il suo quartiere generale e quello dei ragazzi che si uniranno a lui.

A loro si aggiungerà una ragazza nobile, Chiara. Sfuggita a un destino che la voleva moglie e madre, rivelerà nel tempo tutta la sua grandezza. È la prima donna nella storia che scrive una Regola per il suo ordine, ottenendo la bolla da parte di Papa Gregorio IX. Nel Sacro Convento di Assisi Alberto Angela ’accolto da Padre Moroni' e da Sergio Fusetti, restauratore della Basilica di San Francesco, salirà fino alle vele del tetto per seguire l’importante restauro dei celestiali affreschi di Giotto e dei giotteschi. Nell’Eremo delle carceri si rivivranno le atmosfere di meditazione e preghiera proprio nella grotta del poverello di Assisi.

Ulisse farà infine tappa al Santuario di Greccio, nella valle del reatino molto cara al santo. Insieme alla medievalista Chiara Frugoni, la massima esperta degli studi sul santo, verranno tracciati gli aspetti più sovversivi di Francesco. Una puntata di grande suggestione con la bellezza dell'Umbria, e di ciò che ha rappresentato e rappresneta, in primo piano.

