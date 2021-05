Oroscopo del Corriere di venerdì 28 maggio 2021: le previsioni per la giornata

27 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di venerdì 28 maggio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni: che cosa dicono le stelle per la giornata,.

ARIETE

La gente che incontrerai sul tuo cammino sarà socievole e giocosa. Goditi attività divertenti con i bambini o con chiunque apprezzi il tuo umore.

TORO

I rapporti con i membri della famiglia sono cordiali e amichevoli. Tuttavia, se potete, sarà utile anche ritagliarsi dei momenti tutti per voi.

GEMELLI

Molto probabilmente le questioni finanziarie occuperanno la tua mente per gran parte della giornata. Forse vuoi fare acquisti o valutare affari.

CANCRO

Andare in un rifugio appartato può aiutare la tua immaginazione a volare. Sebbene ami la tua cerchia di amici, a volte drenano la tua energia.

LEONE

Usa il tuo carisma di oggi per chiedere a qualcuno un appuntamento o per un colloquio di lavoro. La timidezza non ti porta lontano, è ora di vincerla.

VERGINE

Potresti trovarti a cercare di fare ordine nel caos che si è creato nel tuo posto di lavoro. Il tuo capo potrebbe esserti grato per le tue capacità.

BILANCIA

La prospettiva di esplorare nuovi sentieri ti eccita. Potresti sentire un bisogno opprimente di viaggiare o di unire l'utile al dilettevole.

SCORPIONE

La tua disponibilità a condividere il merito di un trionfo professionale ti fa guadagnare rispetto e ammirazione. Serenità nella vita sentimentale.

SAGITTARIO

Potresti essere piacevolmente sorpreso da ciò che scopri su una persona a te cara. Le sue parole faranno di sicuro breccia nel tuo cuore.

CAPRICORNO

Prendersi cura della propria salute psico-fisica oggi può ripagarti in modo inaspettato e farti ottenere dei risultati particolarmente rilevanti.

ACQUARIO

Esercitare la tua immaginazione può renderti un amico o un partner migliore oggi: forse è l'ora di pensare a un bel regalo da acquistare.

PESCI

È molto più facile per te essere motivato quando ti piace quello che stai facendo. Oggi avrai anche più tempo da dedicare alla famiglia e agli hobby.

