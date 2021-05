Don Matteo 13, "Raoul Bova sostituisce Terence Hill". Il clamoroso cambio

27 maggio 2021 a

Don Matteo, il cambio nella fiction è storico e riguarda l'attore protagonista. Una rivoluzione annunciata da un sito specializzato e accreditato come tvblog. La nuova stagione di Don Matteo, la numero 13 le cui registrazioni partiranno fra qualche giorno a Spoleto, splendida location in Umbria, vedranno l'uscita di scena di Terence Hill e l’ingresso di un nuovo attore che sarà Raoul Bova. Terence Hill ha indissolubilmente legato il suo nome all'interpretazione del prete prima di Gubbio e poi di Spoleto. Ora invece cambia tutto.

"Siamo in grado anche di dirvi che il tutto avverrà nella quarta puntata della tredicesima serie di Don Matteo e che la fiction dovrebbe mantenere il medesimo titolo", riferisce sempre la fonte.

Spoleto diventa un set cinematografico

Raoul Bova è artista di spessore. Attore reduce dalla fiction Buongiorno mamma trasmessa da Canale 5 in cui interpretava il ruolo di Guido Borghi. La serie è stata prodotta da Lux Vide, la medesima società di produzione che come è noto produce Don Matteo. Una novità, questa del cambio dell'attore di Don Matteo, che non è la sola. Nella tredicesima stagione di Don Matteo è previsto il ritorno in pianta stabile di Flavio Insinna, "Don Matteo dunque abbandonerà la sua canonica e lascerà il posto ad un nuovo giovane sacerdote che avrà il volto di uno dei sex symbol del nostro cinema e della nostra fiction, ovvero Raoul Bova", fa notare tvblog che per primo ha dato la notizia dell'avvicendamento, una news che farà certo discutere e affascinerà per certi versi, i fan di una delle serie tv più apprezzate. Attore, regista, ex nuotatore italiano, Raoul Bova ha 49 anni ed è uno degli attori più amati dal pubblico. Ce lo vediamo nei panni di Don Matteo, una nuova sfida professionale in attesa di valutare la riuscita. A presto sul piccolo schermo.

Don Matteo 13, le riprese iniziano il 31 maggio

