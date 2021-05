Oriella Dorella e l'ultima telefonata con Carla Fracci. "E' una grande perdita, ci mancherà molto"

27 maggio 2021 a

“È veramente una grande perdita. Carla era una persona meravigliosa, anche molto ironica e divertente. Ci mancerà molto”. A parlare è un'altra grande étoile della danza italiana, Oriella Dorella. Raggiunta telefonicamente da Storie Italiane poco dopo che si è diffusa la notizia della morte di Carla Fracci, giovedì 27 maggio, ha raccontato di averla sentita non molto tempo fa per telefono.

“L’ho saputo adesso, non ho parole, Carla è stata una cosa grandiosa, unica, ha veramente trasformato la danza, le ha dato una capacità interpretativa, eleganza, empatia, straordinaria. L’ho copiata, le ho rubato i movimenti, qualche sguardo, cercando di farlo mio, una grande perdita, una perdita enorme", ha detto la ballerina per poi aggiungere: "Donna ironica, molto divertente, che si arrabbiava anche qualche volta. Ci mancherà molto. Non si è mai concessa nulla, era Carla Fracci sempre fino in fondo, un po’ come Nureev. Sono un po’ senza parole ed emozionata. L’ho sentita poco tempo fa, abbiamo parlato di un balletto recente, era stato un arrivederci sapendo di contrarci in giro, e invece no. Grazie per avermi dato questa possibilità di parlare di Carla”, ha detto rivolta alla conduttrice Eleonora Daniele.

Oriella Dorella è nata a Milano il 25 gennaio 1952. Il carattere e il suo talento da ballerina le hanno permesso di ottenere soddisfazioni davvero importanti. La popolarità è arrivata grzie alla tv: tra la fine degli anni '80 e gli anni '90 ha preso parte a Fantastico. Dal 2019 è diventata una delle “tutor” di “Detto Fatto”, condotto da Bianca Guaccero. La ballerina è stata a lungo sposata con Eugenio Gallavotti. E' un giornalista, ex direttore di “Elle”, che ha lavorato anche per il settimanale “Oggi”. La coppia si è poi separata. La donna ha adottato due bambini che oggi sono adulti: Moises ha 33 anni e Marcos ne ha 31. Questo pomeriggio, giovedì 27 maggio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

