Amici di Maria De Filippi, rissa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli mai andata in onda. "Mi hai rotto", poi le lacrime

27 maggio 2021 a

a

a

Le litigate davanti alle telecamere tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono state uno die piatti forti della ventesima edizione di Amici. Spesso i due coach si sono scontrati in maniera aspra accendendo le puntate del serale. Ma la litigata più clamorosa con tanto di lacrime i telespettatori non l'hanno vista perché è avvenuta a telecamere spente. A raccontarla è stata Anna Pettinelli a Casa Chi, la diretta Instagram del profilo del settimanale diretto da Alfonso Signorini come riporta Libero Quotidiano (leggi qui).

Raffaele, dalle perplessità di Rudy Zerbi su di lui al rapporto con Martina

Tra Rudy Zerbi e la conduttrice radiofonica c'è una solida amicizia che va avanti da decenni. E proprio per questo, secondo quanto detto da Anna Pettinelli, i due si sono presi la libertà di dirsi le "peggio cose" in faccia. Una litigata senza rancore dunque. Quello raccontato da Anna Pettinelli è stato un dietro le quinte infuocato dopo una serie di scontri in diretta. In fin dei conti, come si sono resi conto i telespettatori, nell'ultima edizione di Amici i due non se le sono mandate a dire. "Conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate - spiega la Pettinelli - Cosa che non sarebbe successa con altri. Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo".

Amici 2021, Tuca Tuca bollente con Arisa e Rudy Zerbi

Ma poi racconta la litigata: "Dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani. Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le p***e, lui mi ha risposto male". Da qui nasce "una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli argomenti". Ma proprio in virtù della loro amicizia, ha proseguito durante la diretta, tutto è stato messo alle spalle.

Amici, Giulia Stabile si gode la vittoria. Ma continua il silenzio social: "Non ha il telefono"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.