Carla Fracci in gravi condizioni. Preoccupa la salute della regina della danza

Cresce la preoccupazione per Carla Fracci che verserebbe in gravi condizioni di salute. A rivelarlo è il Corriere della Sera. L'étoile ha 84 anni ed è una della ballerine più importanti al mondo. Legata indissolubilmente alla Scala di Milano, la Fracci nella sua lunga carriera ha portato il suo talento sui palchi di tutto il mondo. Al teatro è rimasta sempre legata, tanto che il 28 e 29 gennaio scorso aveva tenuto una masterclass con i protagonisti del balletto Giselle andata in streaming sui profili della Scala e disponibile anche su Raiplay. Del 1955 il suo debutto sul palco del Piermarini che e’ stato un trampolino per i teatri più famosi del mondo.

La vita da prima ballerina nel mondo di Carla Fracci e l'amore per Beppe e il figlio Francesco

Tra le interpretazioni memorabili della Fracci i ruoli romantici e drammatici, che l'hanno resa una stella in tutto il mondo. Con la sua grazia ha saputo dare forma e spessore a personaggi femminili memorabili come Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea. Ha danzato coi più illustri partner del mondo della danza: dai ballerini russi Rudolf Nureyev e Vladimir Vassiliev, passando per Paolo Bortoluzzi, fino ai più giovani Massimo Murru e Roberto Bolle. Di umili origini, il padre era alpino e la madre operaia, Carla con il suo talento cristallino conquistò i teatri più importanti del mondo fino ad essere eletta nel 1981 "prima ballerina assoluta" dal New York Times.

In arrivo la troupe per le riprese del film tv su Carla Fracci, con Alessandra Mastronardi

Recentemente ha partecipato alla docu serie "Corpo di ballo" sul dietro le quinte del della preparazione dello spettacolo Giselle. E’ sposata dal ’64 con Beppe Menegatti, da cui ha avuto il figlio Francesco: un marito, manager complice in ogni momento della sua eccezionale carriera applaudita in tutto il mondo e che ha raccontato in una biografia. La notizia dell'aggravamento delle sue condizioni di salute ha colpito da vicino tutto il mondo dello spettacolo italiano.

