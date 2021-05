Isola dei famosi, Francesca Lodo dopo il ritorno a casa: "Non sto benissimo, non riesco a dormire"

27 maggio 2021 a

Francesca Lodo è stata sicuramente una delle protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi che si concluderà nelle prossime due settimane. E' uscita una decina di giorni fa dopo aver passato una settimana con Beatrice Marchetti su Playa Imboscadissima. Dopo il ritorno in Italia è in quarantena come da protocollo e nella serata di mercoledì 26 maggio ha riattivato il suo profilo Instagram pubblicando sulle sue storie una serie di video nei quali fa il bilancio della sua esperienza sull'isola e parla della sua situazione attuale. "Non sto benissimo, ma recupererò", ha detto ai fans che la seguono. Ha ammesso di avere problemi di sonno e nel mangiare a causa dei chili persi velocemente durante l'avventura da naufraga.

Francesca Lodo ha raccontato di avere difficoltà a riprendere il ritmo sonno-veglia e di non riuscire a dormire la notte. Inoltre ha difficoltà nell'alimentazione e non riesce a mangiare cibi che durante le settimane nell'isola non ha più consumato. Durante l'esperienza nel reality, ha detto ai fans, ha perso 15 chili. Tuttavia sembra decisa a ritrovare presto il peso forma: "Non si trovano le parole per spiegare, se non provi questa esperienza. Non lo puoi spiegare. Durissima, estrema, intensa, ma pazzesca. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili, sto cercando di recuperarli piano piano”.

Poi fa un bilancio della sua esperienza: "Sono contenta di quello che ho fatto e di come l'ho fatto e i vostri messaggi mi confermano questa cosa e sono ancora più felice", dice Francesca Lodo rivolta ai fans. Tuttavia non nasconde un po' di rammarico per non essere arrivata fino alla fine: "Mi rode, perché uscire a due settimane dalla fine ti rode. Insomma dai, mi sarebbe piaciuto arrivare in finale, ma sono contenta lo stesso del percorso fatto. Mi è piaciuta tanto la settimana da naufraga vera con Beatrice ed avrei voluto arrivare alla fine con lei".

