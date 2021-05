Chiara Ferragni a Firenze, visita a palazzo Pitti: selfie e video su Instagram

26 maggio 2021 a





Chiara Ferragni ha visitato Palazzo Pitti, a Firenze, a 10 mesi di distanza dalla suo shooting agli Uffizi che ha fatto il giro del mondo. L’imprenditrice digitale e influencer, dopo aver incontrato a Palazzo Vecchio il sindaco Dario Nardella, si è presentata insieme al primo cittadino e all’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, all’ingresso dell’ex reggia medicea: ad accoglierla, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. Per lei selfie e video pubblicati poi su Instagram.

Un’ora e mezzo la permanenza di Chiara Ferragni nel Palazzo: in particolare, il direttore, nelle vesti di Cicerone, l’ha condotta alla scoperta delle sale che accolgono il Tesoro dei Granduchi e dei dipinti e sculture della Galleria Palatina. C’è poi stato un momento nel luogo dove è nato il pret-a-porter, la Sala Bianca, e una sosta finale sulla terrazza affacciata sulla veduta del cuore della culla del Rinascimento. In particolare, Ferragni ha ammirato il grande affresco di Giovanni di San Giovanni (Tesoro dei Granduchi) e, in Palatina, i capolavori di Raffaello come la Madonna della Seggiola e La Velata; l’imprenditrice si è poi scattata un selfie di fronte alla Venere italica di Canova, sempre in Palatina, e concessa una foto insieme ad Eike Schmidt, davanti al famosissimo ritratto di Leone X di Raffaello.

Poi una serie di video su Instagram - nel tardo pomeriggio di oggi - per documentare la sua visita ai suoi oltre 23,6 milioni di follower. Mesi fa, la sua visita agli Uffizi aveva acceso i riflettori sulla necessità di promuovere in maniera diversa il patrimonio culturale italiano. Tanto che il più famoso museo fiorentino ha registrato incrementi di accessi a doppia cifra dopo la visita della popolare influencer. Ora questo nuovo passaggio che promuove ancora una volta le bellezze di Firenze, e che farà di nuovo parlare della Ferragni.

