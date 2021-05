Atlantide, con Andrea Purgatori si parla di dittatura dei social: ospite Sabina Guzzanti

26 maggio 2021 a

Approfondimento in prima serata su La7, mercoledì 26 maggio. Dalle 21,15 infatti andrà in onda Atlantide Storie di uomini e di mondi, che torna con un nuovo argomento da affrontare. Il conduttore Andrea Purgatori ripropone una formula ormai rodata, cioè l’introduzione di un tema a cui dedicare la serata che accompagna la visione di un film.

Il filo conduttore della puntata di mercoledì 26 saranno i social: si parte con i dibattiti tra Purgatori e gli ospiti della puntata intitolata Atlantide Sesto Potere, la tirannia dei social per poi continuare, in seconda serata, con il film The Social Network, un biopic sulla nascita di Facebook e l’ascesa del suo fondatore Mark Zuckerberg. In Sesto Potere, la tirannia dei social Andrea Purgatori parlerà appunto del nuovo capitalismo informatico che ci ha cambiato la vita.

Insomma, sarà un viaggio tra Facebook e Twitter, tra Instagram e Tik Tok, le piazze virtuali del XXI secolo in cui la gente si incontra, si informa, discute e plasma la proprie idee e la propria visione del mondo. Il sesto potere è la dittatura dei social che hanno cambiato la vita e da cui ormai tutti dipendono in modo sempre più compulsivo e ossessivo. Una serata speciale con un’ospite speciale: Sabina Guzzanti, imitatrice, comica e autrice televisiva che darà il suo punto di vista sui rischi nascosti dietro la dittatura dei social che ormai da anni hanno cambiato le nostre giornate e monopolizzato l'accesso delle persone alle informazioni. Sabina Guzzanti, sorella di altri due attori: Corrado e Caterina, quest'ultima (la più piccola) protagonista nel comedy show di Prime, Lol Chi ride è fuori. Appuntamento quindi con Atlantide, su La7, a partire dalle 21,15 con Andrea Purgatori e la sua Atlantide. A seguire il film sulla nascita di Facebook, il social fondato da Mark Zuckerberg.

