Russell Crowe: dopo Il Gladiatore due figli, l'arresto per aggressione e il divorzio dalla moglie

Russell Crowe è uno dei più noti e amati attori di Hollywood, noto al grande pubblico italiano e anche europeo per film come Il Gladiatore e A Beautiful Mind. Oggi ha 57 anni ed è sempre protagonista di film e miniserie tv e ha lavorato con registi di primissimo piano come Ridley Scott e Ron Howard.

Proprio stasera, mercoledì 26 maggio, in prima tv su Canale 5 andrà in onda Il Gladiatore, dove Crowe interpreta il ruolo del protagonista, il generale romano Massimo Decimo Meridio, che l'imperatore Commodo ordina di uccidere in quanto non gli ha giurato immediatamente fedeltà dopo la morte del padre, Marco Aurelio. Al di fuori dal grande schermo, proprio dopo il successo del film di Ridley Scott, uscito nelle sale cinematografiche nel 2000, sono accaduti alcuni degli eventi più importanti della vita privata dell'attore. Nel 2003, infatti, ha sposato la cantante australiana Danielle Spencer. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Charles Spencer Crowe (nato il 21 dicembre 200) e Tennyson Spencer Crowe (nato il 7 luglio 2006). Dopo essersi separati nel 2012,]nell'aprile 2018 c'è stato il divorzio della coppia.

Nel 2005, inoltre, a New York Crowe subì un arresto per aggressione dopo avere colpito in faccia, con un telefono, un impiegato dell'albergo dove alloggiava. Oltre a questo episodio di cronaca, è un grande amante della musica: nel tempo libero Russell Crowe è anche un apprezzato cantante, e con la sua band si è esibito, tra l'altro, al Festival di Sanremo 2001. Nel 2010 si è esibito in Piazza di Spagna, a Roma, assieme agli attori co-protagonisti di Robin Hood, Alan Doyle, frontman della band canadese Great Big Sea e suo grande amico, Scott Grimes e Kevin Durand. Tra i tanti premi ricevuti, l'ultimo è dello scorso anno, quando si è aggiudicato il Golden Globe come miglior attore in una miniserie o film televisivo.

