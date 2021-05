Il Commissario Montalbano, Zingaretti ne La luna di carta: si parte con un incubo

26 maggio 2021 a

a

a

Prima serata ancora nel segno de Il Commissario Montalbano e del protagonista Luca Zingaretti. La fiction di Rai1 vedrà mercoledì 26 maggio un altro episodio in replica, dal titolo L'età del dubbio. La trama parte da un risveglio inquietante per Montalbano, che ha sognato il proprio funerale. Nel sogno, però, Livia aveva deciso di non partecipare e il suo malumore si fa notare. Come se non bastasse, un temporale ha allagato mezza Vigàta e le condizioni meteo sembrano non promettere nulla di buono.

Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti tra due donne ne La luna di carta

Mentre si dirige in commissariato, Montalbano soccorre una ragazza bruttina e occhialuta, la cui auto sta per sprofondare nel fondo stradale inghiottito dal fango. Ma proprio in extremis il Commissario riesce a salvare la ragazza e sventare la sua morte.

Ascolti tv martedì 25 maggio, Montalbano trionfa anche in replica: altro flop per la Ventura

La giovane quindi si presenta: si chiama Vanna Digiulio, viene da Palermo e ha appuntamento al porto turistico di Vigàta per incontrare la zia in arrivo con il suo yacht. Quando lo scafo arriva, la zia denuncia il fatto che il suo equipaggio ha trovato un cadavere in mare di un uomo avvelenato su un canotto. A questo punto però Vanna scompare e sua zia resta molto sorpresa quando Montalbano le fa domande sulla nipote. Intanto la celebre fiction di Rai1 ha vinto la serata degli ascolti di martedì 25 maggio, con l'episodio La luna di carta, nel quale Luca Zingaretti era alle prese con due donne sospettate di un omicidio. La puntata ha ottenuto 4.659.000 spettatori pari al 22.1% di share. Per quanto riguarda la serata di mercoledì 26 maggio, la concorrenza per Montalbano si chiama Russell Crowe; su Canale5 infatti andrà in onda Il Gladiatore, vincitore di diversi Premi Oscar e che vede l'attore interpretare la vita di Massimo Decimo Meridio. Appuntamento con Zingaretti e il personaggio di Andrea Camilleri mercoledì 26 maggio su Rai1 dalle 21,20.

Greta Scarano, il desiderio dopo il successo: "Vorrei adottare un bambino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.