Stasera in tv 26 maggio, su Rai 2 c'è il film Dove eravamo rimasti con Meryl Streep: la trama

Stasera in tv, mercoledì 26 maggio, su Rai 2 c'è il film "Dove eravamo rimasti" con Meryl Streep. Ecco la trama di questa pellicola, in onda a partire dalle ore 21.25, uscita nel 2015. Meryl Streep, come detto, è la protagonista di questa commedia, definita dalla critica "dolce e amara".

Ricki Rendazzo è la front woman cinquantenne della rock band The Flash, che si esibisce in un locale nella San Fernando Valley. Da molti anni ha lasciato il marito e i tre figli per inseguire il suo sogno musicale. Frequenta Greg, il suo chitarrista, ma non vuole impegnarsi in una relazione. Una telefonata del suo ex marito, Pete, la informa che la loro figlia, Julie, abbandonata dal marito, sta attraversando un momento difficile. Ricki parte per Chicago per sostenere Julie ma nella lussuosa villa dell’ex marito è accolta con distacco: riallacciare le fila di una vita familiare non sarà semplice.

Sulle altre reti, invece, c'è la replica di un episodio del commissario Montalbano su Rai 1 e una nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3, Sulle reti Mediaset, invece, andrà in onda il film campione di incassi, Il Gladiatore, su Canale 5, mentre su Italia 1 c'è il film fiabesco Alice attraverso lo specchio. Su Rete 4, spazio al dibattito su temi di politica e attualità con il talk show di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca. Su La 7, inoltre, puntata di Atlantide dedicata alle piattaforme digitali, mentre su Tv 8 va in scena la finale di Europa League tra Manchester United e Villareal. Su Nove c'è l'ottava puntata di Accordi e Disaccordi, mentre su Venti va segnalato lo storico film Codice Mercury. In seconda serata su Rai 1, nuovo appuntamento con Porta a Porta, ospite il ministro Andrea Orlando. Su Rai 2, sempre in seconda serata, nuova puntata di Restart.

