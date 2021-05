Zona Bianca, anticipazioni e ospiti del 26 maggio su Rete 4: intervista a Matteo Renzi e dibattito sul Ddl Zan

26 maggio 2021 a

a

a

Zona Bianca torna oggi, mercoledì 26 maggio, in prima serata su Rete 4. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti di questa ottava puntata del programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Crescono Lega e Pd. Ancora in calo il M5s. Fratelli d'Italia ancora secondo partito

Al centro del talk show - realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 - ci saranno alcuni approfondimenti sulle ultime novità e le incongruenze della tragedia del Mottarone. Al centro della puntata, poi, un’intervista al leader di Italia Viva Matteo Renzi e un approfondimento sulla nuova questione fiscale che sta dividendo la maggioranza di governo. Un’ampia pagina verrà inoltre dedicata al ddl Zan contro l’omotransfobia e ai casi di violenza sulle donne che stanno animando il dibattito pubblico: dalla vicenda di Ciro Grillo - con le ultime notizie che arrivano dalla procura di Tempio Pausania - alla storia del presunto stupratore seriale, il manager milanese Antonio Di Fazio, che narcotizzava le sue vittime. Tra gli ospiti di questa puntata: l’europarlamentare del Pd Pina Picierno, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, Vittorio Sgarbi, Annamaria Bernardini De Pace, Piero Sansonetti, Maria Giovanna Maglie, Alba Parietti e Vladimir Luxuria.

Matteo Renzi, genitori e sorella rinviati a giudizio a Firenze

Sulle altre reti, invece, c'è la replica di un episodio del commissario Montalbano su Rai 1, il film Dove eravamo rimasti su Rai 2 e una nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3, Sulle reti Mediaset, invece, andrà in onda il film campione di incassi, Il Gladiatore, su Canale 5, mentre su Italia 1 c'è il film fiabesco Alice attraverso lo specchio. Su La 7, inoltre, puntata di Atlantide dedicata alle piattaforme digitali, mentre su Tv 8 va in scena la finale di Europa League tra Manchester United e Villareal. Su Nove c'è l'ottava puntata di Accordi e Disaccordi, mentre su Venti va segnalato lo storico film Codice Mercury. In seconda serata su Rai 1, nuovo appuntamento con Porta a Porta, ospite il ministro Andrea Orlando.

Alessandro Zan, il coming out davanti ai genitori: "Ero terrorizzato, sono stato fortunato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.