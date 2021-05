7 Cervelli, Okkupèto: Riccardo Marioni e Guido Arbonelli complici a sorpresa di Luca e Fabrizio

26 maggio 2021 a

Va in onda a partire dalle 23.30 di stasera, mercoledì 26 maggio, la puntata numero 28 di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7 Cervelli. Luca e Fabrizio saranno raggiunti questa settimana da ben due ospiti, che non si limiteranno ad essere intervistati, ma scenderanno direttamente in campo a fianco del duo di Ramazzano Le Pulci nella realizzazione di due scherzi. Il primo complice speciale sarà Riccardo Marioni, noto giornalista e

conduttore magionese ed ex direttore di Umbria TV. Marioni si fingerà un consulente di internazionalizzazione di impresa e proporrà ad un imprenditore perugino, titolare di un’azienda che realizza software per la gestione delle risorse umane, di delocalizzare i suoi uffici in India, dove i costi del lavoro sono bassi: l’etica prevarrà sull’opportunità di business?

Il secondo aiutante dei 7 Cervelli sarà il clarinettista Guido Arbonelli, che nell’occasione avrà modo di ribadire il proprio amore alla futura moglie, in uno spaccato di romanticismo inusuale per “Okkupèto”. Luca, infine, comunicherà ad un’impresa di pulizie tutto il suo disappunto per un fantomatico lavoro effettuato in maniera poco professionale presso la sua villa. La produzione fa sapere, anche attraverso questa pagina, che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi possono rivolgersi alla produzione stessa al numero 351 9344354.

Come ogni settimana, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andrà in onda giovedì sera alla stessa ora. Le repliche saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e sabato sera alle 23.30 su TRG. Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

