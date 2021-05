Diletta Leotta si diverte senza Can Yaman, look sexy per l'aperitivo con le amiche | Foto

26 maggio 2021 a

Diletta Leotta si lascia andare a un po' di relax dopo la conclusione della stagione sportiva 2020-21, che l'ha vista a San Siro per la festa Scudetto dell'Inter. La conduttrice Dazn infatti - senza il suo fidanzato Can Yaman - si è divertita con le amiche martedì 25 maggio, come peraltro testimoniato da una storia su Instagram, dove può contare su quasi 8 milioni di follower.

La Leotta appare splendida insieme appunto ad alcune amiche mentre si gusta un aperitivo, con un look decisamente sexy, con scollatura da brivido e gambe in bella vista. Sempre sulle stories di Instagram, mercoledì 26, la Leotta appare divertita mentre balla con l'amico e collega Daniele Battaglia (figlio di Dodi, chitarrista dei Pooh), durante una pausa a Radio 105. Insomma, anche senza Can Yaman, Diletta sa come trascorrere il tempo. A proposito di aperitivi, un'altra accusa alla Leotta è arrivata da Paolo Bargiggia, giornalista di Mediaset.

Proprio in occasione dell'ultima partita di campionato di serie A, Inter-Udinese, il giornalista ha scritto su Twitter: "A bordo campo di Inter-Udinese, Diletta Leotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papeete. Questa è la frontwoman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della serie A. Ma ballano anche sui cubi?", ha scritto. Insomma, un chiaro attacco alla collega sul suo modo di vestire, al quale tuttavia Dazn ha replicato: "Ci spiace, ma forse non conosci bene Dazn. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di Dazn", la risposta non senza tono ironico. C'è chi vede nell'attacco di Bargiggia alla Leotta lo scontro tra Mediaset e Dazn per i diritti televisivi: quel che è certo, che la conduttrice siciliana continua a rimanere quasi impermeabile a critiche e attacchi, sia quelli dei colleghi che quelli dei social.

