Paola Tommasi, mamma con la fecondazione assistita: "Fare figli porta fortuna"

Paola Tommasi è un’economista italiana, divenuta nota per aver fatto parte dello staff della campagna elettorale dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Ho mandato una mail e mi sono ritrovata accanto a lui", ha raccontato in un’ intervista, aggiungendo poi alcuni dettagli di quei momenti trascorsi al fianco dell'ex presidente: “Lo dicevo a tutti: Hillary Clinton non vince. Media americani ed italiani hanno fatto filosofia, Trump, invece, andava al sodo”, ha affermato tempo fa.

L’economista è nata a Melendugno nel 1982. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico di Lecce ha conseguito la laurea alla facoltà di Economia all’Università Bocconi di Milano. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare come commercialista per poi lavorare all’Agenzia delle Entrate. Paola Tommasi in passato è entrata a far parte del mondo della politica, una delle sue più grandi passioni. E' diventata capo della segreteria tecnica del presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei Deputati.

Ha anche ricoperto il ruolo di inviata per il quotidiano Il Tempo ed editorialista di Libero. Per quanto riguarda la vita privata, Paola Tommasi è diventata mamma, dopo essersi recata a Barcellona, in Spagna, dove si è sottoposta alla fecondazione assistita con il seme di un anonimo donatore. “Meglio prima che dopo, poi diventa tutto più difficile perché l’età biologica conta veramente e non è solo una frase di circostanza”, ha spiegato sempre in una vecchia intervista. Sulla scelta del donatore, la Tommasi ha spiegato come sia "semplicissimo. Loro ti vedono quindi, nel mio caso, carnagione chiara, occhi verdi e capelli castani e scelgono di fatto qualcuno che abbia le stesse caratteristiche”, ha affermato. “Il motivo per cui sono felice di raccontare la mia storia - ha aggiunto tempo fa - è anche per dire a tutte le ragazze giovani che, se si vogliono fare figli, bisogna pensarci presto. La carriera, la casa possono venire dopo, anzi fare figli porta fortuna”.

