Don Backy, dal figlio Emiliano con Liliana Petralia alla guerra con Adriano Celentano

Don Backy, all'anagrafe Aldo Caponi, è un cantante italiano, famoso soprattutto negli anni Sessanta. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e ha pubblicato decine di album. Ma in tutti questi anni non ha rinunciato alle sue tante altre passioni: è stato uno dei primi cantanti, nel lontano 1967, a pubblicare un romanzo. La sua carriera ha subito un brusco rallentamento quando un durissimo scontro con Adriano Celentano (con lui nel Clan) è finito addirittura in Tribunale.

Don Backy è nato a Santa Croce sull’Arno (Pisa) il 21 agosto 1939, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha trascorso la sua infanzia a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, ma da adolescente ha deciso di fare ritorno nella sua terra natia. Nel 1955, ha iniziato a lavorare presso una conceria di pellame. Ascoltando Bill Haley and the Comets suonare Rock around the clock, il giovane ha iniziato a suonare la chitarra. Con il soprannome di Agaton è entrato quindi a far parte della band Golden Boys e ha iniziato a girare l’Italia e a produrre i suoi primi dischi. Il successo è arrivato nei primi anni Sessanta, quando è riuscito a farsi accettare da Adriano Celentano all’interno del suo Clan. E qui si è scelto il soprannome di Don Backy.

Per quanto riguarda la vita privata, si è innamorato di Liliana Petralia nel 1964. Entrambi erano sul set del film Super rapina a Milano, che il cantante aveva sceneggiato insieme ad Adriano Celentano. Il loro è stato amore a prima vista. Don Backy e Liliana si sono sposati nel 1968 e l’anno seguente hanno avuto il loro unico figlio, Emiliano. Ha raccontato in una vecchia intervista a Vieni da me che ha quasi rischiato di morire prendendo una bomba a mano da piccolo non sapendo cosa fosse. La lanciò e questa esplose dopo 10 secondi. Una scheggia gli portò via una parte di bicipite. "Adriano Celentano? Oggi se mi chiamasse per fare pace farei pace - ha affermato tempo fa -, io con la mia coscienza sono a posto. Ho perso la fiducia in lui, sono cinquant’anni che mi fa la guerra". Don Backy è ospite mercoledì 26 maggio a Oggi è un altro giorno, su Rai1, da Serena Bortone.

