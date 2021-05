Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: da Don Backy a Paola Tommasi

26 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14. Tanti i temi solitamente affrontati nel corso del programma e non farà eccezione ovviamente la puntata di mercoledì 26 maggio. Attualità politica con vista sulle prossime elezioni amministrative, emergenza sanitaria, ma in primo piano come sempre le figure principali del mondo dello spettacolo, dalla musica alle fiction televisive, soprattutto quelle targate Rai.

In studio i cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti che sono chiamati a commentare le interviste della stessa conduttrice e interagire con gli ospiti. Mercoledì 26 ci saranno quindi Jessica Morlacchi (cantante ex Gazosa, autrice del brano cult di inizio anni Duemila Www Mi piaci tu), Massimo Cannoletta e Memo Remigi. L'ex campione de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna in cui ha conquistato 280.000 euro alla Ghigliottina, cura una rubrica tutta sua dal titolo Massimo 5 minuti, nella quale approfondisce temi riguardanti personaggi storici attualizzandoli ai giorni nostri. Per quanto riguarda Memo Remigi, come sempre allieterà la trasmissione con i suoi intermezzi musicali al pianoforte.

Tra gli ospiti di Serena Bortone ci saranno quindi Don Backy, il cantautore famosissimo negli anni Sessanta e celebre per la sua lite con Adriano Celentano che lo portò a uscire dal celebre Clan del Molleggiato, e Paola Tommasi. Risponderà alle domande di Serena Bortone anche Roberto Gualtieri, l'ex ministro dell'Economia, candidato del Pd a sindaco di Roma. Gualtieri parlerà sia delle elezioni nella Capitale che dell'attuale situazione politica, con la polemica legata all'archiviazione del blocco dei licenziamenti. Appuntamento quindi su Rai1 a partire dalle 14 con Oggi è un altro giorno, che per quanto concerne gli ascolti, si attesta costantemente attorno a 1,8-2 milioni di spettatori, un risultato decisamente niente male per Serena Bortone.

