Ascolti tv martedì 25 maggio, Montalbano trionfa anche in replica: altro flop per la Ventura

26 maggio 2021 a

Niente da fare, anche in replica Il Commissario Montalbano cattura l'attenzione di tanti appassionati. La celebre fiction di Rai1 infatti ha vinto la serata degli ascolti di martedì 25 maggio, con l'episodio La luna di carta, nel quale Luca Zingaretti era alle prese con due donne sospettate di un omicidio. La puntata ha ottenuto 4.659.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 per la prima volta sulle reti Mediaset La Partita del Cuore ha raccolto davanti al video 2.197.000 spettatori pari al 9.7% di share, comunque in calo rispetto all'edizione precedente. Male su Rai2 il ritorno di Game of Games, con Simona Ventura, ha interessato 609.000 spettatori pari al 2.7% di share, mentre su Italia1 Le Iene ha conquistato 1.689.000 spettatori con il 10.1% di share.

Su Rai3 Cartabianca ha fatto registrare 903.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. E ancora, su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato un ascolto medio di 995.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris ha ottenuto 1.295.000 spettatori con uno share del 6.2%. Cambiando radicalmente genere, su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of ha fatto segnare 370.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Il Potere dei Soldi ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.8%. Infine su Real Time discreto risultato per Primo Appuntamento Crociera che ha ottenuto 642.000 spettatori con il 2.7%.

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti ha ottenuto 5.143.000 spettatori con il 21.2%. Battuta nuovamente, come ormai prassi, la concorrenza di Canale5 con Striscina la Notizina che ha totalizzato una media di 3.272.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha ottenuto 1.106.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.071.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.061.000 spettatori (4.3%), nella seconda. Infine su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha interessato 1.775.000 spettatori (7.4%).

