Elisabetta Canalis, buonanotte super sexy: ma continua il gelo con Maddalena Corvaglia | Foto

Elisabetta Canalis sempre più sexy su Instagram. L'ex Velina può contare su quasi 3 milioni di follower, che fa periodicamente impazzire con degli scatti da urlo, dove mette in risalto un fisico che non ha nulla da invidiare a colleghe più giovani. Anzi, la Canalis sembra davvero aver fermato il tempo. Nell'ultima immagine pubblicata su Instagram, Elisabetta è immortalata con un sexy vestito bianco, con un fisico pazzesco e uno sguardo mozzafiato. Insomma, uno scatto ad alto tasso di sensualità.

Intanto, proprio a proposito del suo passato di Velina, c'è curiosità intorno al rapporto finito con la ex collega Maddalena Corvaglia. Le due hanno lavorato insieme nel tg satirico di Antonio Ricci dal 1999 al 2002 e per anni hanno avuto un'amicizia bellissima, portata avanti anche dopo l'esperienza a Striscia. Ora però tra le due è calato il grande gelo, anche se nessuno sa bene il motivo che ha causato la rottura. Qualcuno ha ipotizzato che la loro amicizia si sia conclusa per un progetto comune, quello di mettere su una palestra, non andato a buon fine. Nessuna delle due, però, ha mai parlato pubblicamente dei motivi, per cui ad oggi le cause risultano ancora sconosciute.

Le due ex veline sono state sempre molto attente a non lasciar trapelare informazioni sulla loro passata amicizia: in una vecchia intervista Maddalena Corvaglia si era limitata a dire che la fine del suo rapporto con la Canalis era per lei fonte di un grande dolore. Dal canto suo, invece, Elisabetta al settimanale Grazia aveva detto che, da buona Vergine (per quanto riguarda il segno zodiacale), ha bisogno del tempo per metabolizzare il dolore. “Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù. I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”, aveva affermato la Canalis. Intanto su Instagram continua a regalare foto da sogno.

