L'Eredità, Massimiliano campione: ma niente soldi alla Ghigliottina per colpa del Ciuffo

25 maggio 2021 a

a

a

Tanti colpi di scena come al solito a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. A giocarsi l'accesso alla Ghigliottina il campione Massimiliano, con due new entry, ovvero Stefano (ingegnere) e Isabella. In occasione del Triello i tre hanno dato vita a una sfida equilibratissima, dalla quale è uscito vincitore proprio Massimiliano, che quindi ha confermato il titolo. Al gioco finale il campione si è presentato con un montepremi da 110.000 euro, che tuttavia non è riuscito a mantenere intatto dopo le parole Palma, Fronte, Coda, Ribelle ed Erba. Il bottino infatti si è ridotto a 27.500 euro, una cifra comunque importante. Il campione ha optato per il termine Cuore. In realtà la chiave della Ghigliottina, come poi illustrato nel consueto ragionamento dallo stesso conduttore Insinna, era Ciuffo. Massimiliano proverà a conquistare il bottino nella puntata di mercoledì 26 maggio.

L'Eredità, Massimiliano si conferma campione e beffa Marta: ma alla Ghigliottina non chiede Perdono

La puntata ha visto anche la sorpresa dell'eliminazione definitiva di Marta, una delle veterane della trasmissione. Marta infatti è stata eliminata proprio da Massimiliano, al termine di uno spareggio sul filo di lana. Per lei l'avventura a L'Eredità è finita qui, con tante puntate da campionessa ma senza trovare il guizzo vincente nel gioco finale della Ghigliottina. Ghigliottina che resta il momento clou del programma, la fase più seguita che fa spesso e volentieri da ottimo traino per il Tg1 delle 20.

Marta si conferma campionessa dell'Eredità, ma sbaglia "sguardo"

Il quiz show di Rai1 si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della fascia televisiva pre serale. Oltre tre milioni di telespettatori seguono mediamente in questi giorni la trasmissione condotta da Flavio Insinna, che vede protagonisti diversi concorrenti, alle prese con domande che ne mettono alla prova conoscenze e nozioni culturali, ma anche logica e velocità di risposta. L'appuntamento con L'Eredità torna mercoledì 26 maggio, sempre su Rai1, a partire dalle 18,45.

Massimiliano campione de L'Eredità ma sbaglia alla ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.