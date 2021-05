Aurora Leone cacciata "perché donna", Giacobbe al contrattacco: "Bufala per i follower"

25 maggio 2021 a

Dura replica di Sandro Giacobbe ad Aurora Leone, che ha accusato un rappresentante della Nazionale Cantanti di averla cacciata "in quanto donna" dalla cena della Partita del Cuore, in programma martedì 25 maggio a Torino. "Questa è tutta una bufala per avere più follower", ha affermato senza mezzi termini su Mow (mowmag.com) Giacobbe, musicista e storico membro della Nazionale italiana Cantanti, che si occupa attivamente dell’organizzazione degli eventi dell’associazione.

Nell’intervista pubblicata dal magazine lifestyle di Am Network, Sandro Giaccobe non risparmia le critiche per il caso che sta montando sui social network e sui mass media, dopo la cena di presentazione della Partita del Cuore e le accuse di sessismo e misoginia rivolte su Internet da parte dei due membri del collettivo The Jackal: "Questa persona (Aurora Leone), con il suo amico (Ciro Priello) sono stati fatti arrivare il giorno prima perché distanti (venivano da Napoli) e quindi per alleggerire la trasferta. Loro tra l’altro giocavano nella squadra della Ricerca, però si sono seduti al tavolo della Nazionale Cantanti, per cui gentilmente gli è stato fatto notare che quel tavolo non era il loro e sono stati fatti accomodare all’altro tavolo. Si sono seduti e hanno mangiato", ha illustrato al telefono.

"Poi, probabilmente, - ha aggiunto - in quella situazione qualcuno ha pensato di cavalcare l’onda per far scoppiare un po' di rumore mediatico: loro hanno la forza dei follower e stanno facendo un gran tam tam, ma noi abbiamo la nostra storia, con tutte le persone che hanno partecipato, con tutte le donazioni e le persone che abbiamo aiutato. E' solo una polemica che finirà presto, ma sono certo che farà qualche ferito soprattutto fra chi l’ha provocata". "Doveva essere la festa dei nostri 40 anni e dei 100 milioni di euro donati in tutto questo tempo e davvero non ci voleva - ha concluso -. Io come artista, calciatore e appartenente a questa associazione mi sento davvero offeso. Per una stupidaggine non si può far scoppiare un caso del genere".

