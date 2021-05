Jonathan Kashanian, l'arrivo in Italia da Israele: "Voglio l'amore, non importa se uomo o donna"

25 maggio 2021 a

Jonathan Kashanian è uno stilista e personaggio televisivo, di origini israeliane, ma naturalizzato italiano. Nato appunto a Ramat Gan, nel distretto di Tel Aviv, il 15 gennaio 1981. Ha 40 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Lui è figlio di genitori ebrei iraniani emigrati poi a Milano quando lui aveva tre anni. Nei primi anni Duemila Jonathan Kashanian ha deciso come la sua strada fosse nel mondo della moda e così si è diplomato come stilista, iniziando a lavorare in sfilate e showroom. Ha una sorella, Limor, che adesso vive in Israele, e due fratelli Alon e Yaron. Per mantenersi gli studi l’ex naufrago ha dato lezioni private e quando gli fu ben chiaro che la moda era la sua passione più grande inseguì con tutto se stesso il sogno di diventare stilista. Nel 2004 la sua vita è cambiata partecipando al Grande Fratello e vincendo il reality.

Ha pure partecipato a L'Isola dei Famosi e si è classificato al quinto posto. In occasione della sua partecipazione al Grande Fratello, la Gialappa’s Band fece di lui il personaggio più imitato e divertente dell’edizione 2004, presentata da Barbara D’Urso e Marco Liorni. All’epoca Jonathan Kashanian aveva 23 anni. Sulle mura della casa più spiata d'Italia scrisse: “La felicità è ovunque, basta cercarla”.

Non ha mai voluto rendere noto il suo orientamento sessuale né i suoi amori passati. A chi gli ha domandato se fosse o meno omosessuale, Jonathan ha risposto che è in cerca dell’amore a prescindere che si tratti di un uomo o di una donna. "Penso che nessuno mi abbia mai guardato negli occhi dicendomi ti amo, è brutto essere soli e non essere stati scelti. Ma non per questo mi sento una persona incompleta, sono fortunato”, ha confidato durante la sua esperienza in Honduras a L'Isola dei famosi. Jonathan è ospite martedì 25 maggio a Game of Games, lo show condotto da Simona Ventura.

