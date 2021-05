Khaby Lame, dal like ricevuto da Zuckerberg alla fidanzata Zaira: i guadagni del tiktoker

25 maggio 2021 a

a

a

Khaby Lame è un tiktoker italiano, di origini senegalesi. Da quando i suoi video hanno fatto capolino nell’universo del web, la popolarità di Khaby è cresciuta in maniera vertiginosa, facendolo balzare in testa all’albo dei titktoker italiani più seguiti del pianeta. Su Instagram ha anche sorpassato, come numero di follower, Mark Zuckerberg (facendo un video, che ha ricevuto il like dallo stesso fondatore di Facebook).

Anna Tatangelo e il sesso: "Devo farlo almeno tre volte a settimana per essere felice"

Khaby Lame è nato in Senegal e vive a Chivasso (provincia di Torino), grazie alle sue divertenti video-reaction ha conquistato un bacino impressionante di follower in sole tre settimane: si parla di numeri come oltre 20 milioni di persone a seguire la sua attività sul web, cifre da capogiro che gli hanno permesso di piazzarsi nella top 100 mondiale. Classe 2000, ha festeggiato 21 anni lo scorso 9 marzo e il suo segno zodiacale è quello dei Pesci. Per quanto riguarda la vita privata, secondo quanto riportato da Webboh e quanto traspare da alcuni scatti condivisi dal famoso tiktoker sui social, la fidanzata si chiama Zaira Nucci ed è un’artista.

Furto di identità e minacce di morte. Paura per Alessia Marcuzzi

Ma quanto guadagna un tiktoker famoso come lui? Secondo le informazioni riportate da più fonti sul web, Tik Tok pagherebbe ai suoi creator 1 centesimo ogni 1.000 visualizzazioni. Considerando che con i video pubblicati negli ultimi 10 giorni ha totalizzato oltre 500 milioni di visualizzazioni ha incassato circa 5mila euro. Ovviamente si tratta di calcoli approssimativi ma che restituiscono l’idea del giro d’affari che Khaby Lame è riuscito a crearsi. Khabi sarà protagonista a Le Iene, su Italia1, nella puntata di martedì 25 maggio. La star del web sarà messa a dura prova dalla Iena Sebastian Gazzarrini che, con la complicità dei due manager del ragazzo, proverà a testare la sua “gestione” del successo. Khaby Lame sarà ospite in studio per commentare il suo scherzo, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Le Iene, dallo scherzo a Khabi Lame all'intervista ai Sottotono: tutti i servizi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.