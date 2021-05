Marco Carta, dai genitori morti di leucemia al fidanzato Sirio Campedelli: "Vorrei dei figli"

25 maggio 2021 a

a

a

Marco Carta è un cantante, molto amato dal pubblico, soprattutto dai più giovani. Nato a Cagliari il 21 maggio 1985, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, la svolta nella sua carriera è arrivata grazie alla vittoria nel talent show di Amici di Maria De Filippi, nel 2008. L'anno successivo addirittura il trionfo a Sanremo con il brano La forza mia.

Account Instagram rubati. Anche Marco Carta tra le vittime

Prima di iniziare la carriera da cantante ha lavorato come parrucchiere nel negozio delle sue zie. Ancora oggi gli piace molto giocare con i look e tingersi i capelli: una volta li ha tinti completamente di bianco. Ha un legame estremamente profondo con le tre zie che lo hanno cresciuto. Il cantante ha infatti perso entrambi i genitori per leucemia quando era molto piccolo. Nel maggio 2019 è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo un presunto furto di capi d’abbigliamento alla Rinascente di Milano (per un valore di 1.200 euro). Il cantante è stato rilasciato perché estraneo ai fatti e in seguito assolto.

Melita Toniolo, dal figlio Daniel con Andrea Viganò alle rivelazioni hot: "A letto mi piace dominare"

Per quanto riguarda la vita privata, domenica 28 ottobre 2018, durante la trasmissione Domenica Live condotta da Barbara D’Urso, ha fatto coming out. Il cantante ha dichiarato serenamente la propria omosessualità, affermando di avere anche un fidanzato: Sirio Filippo Campedelli. Nel suo album Bagagli leggeri ha parlato proprio del suo primo bacio ad un uomo: “Non il primo bacio dato a scuola, ma il primo che ho dato a un uomo, alla persona che amavo”, la strofa della canzone. Il cantante ha più volte espresso il desiderio di avere un figlio, come aveva raccontato nel corso di un’intervista a Verissimo: “Vorrei avere dei figli, penso che sarei un padre severo”, ha dichiarato in quella circostanza. Marco Carta è ospite martedì 25 maggio a Game of Games, su Rai2, lo show condotto da Simona Ventura.

Sofia Bruscoli, quarto posto a Miss Mondo Italia: poi la figlia Nicole con Marcelo Fuentes

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.