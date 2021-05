Fabrizio Biggio, due figli con Valentina De Ceglie: "L'unica a sopportare il mio disordine"

25 maggio 2021 a

Fabrizio Biggio è un attore e conduttore, molto amato dal pubblico. Nato a Firenze il 27 giugno del 1974 (Cancro) da padre pugliese e madre francese, è uno dei protagonisti della televisione italiana. Conosciuto dal grande pubblico per la serie televisiva I soliti idioti dove ha recitato in coppia con l’amico e collega Francesco Mandelli. Ha appunto debuttato nel mondo della tv nel 1997 nel programma La zanzara in classe, ma è nel 2000 che ha iniziato il sodalizio professionale che gli darà grandissima popolarità tra i più giovani, quello con Francesco Mandelli, suo collega a Mtv.

Insieme sono, infatti, I soliti idioti, una coppia dalla comicità demenziale, che è approdata persino a Sanremo, per ben due volte. La prima volta al Festival, nel 2012, erano semplicemente ospiti, mentre la seconda volta, nel 2015, erano in gara con il brano Vita d’inferno. Nel 2011 è uscito anche il primo film di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, I soliti idioti, che si è rivelato subito un grande successo: al botteghino ha incassato dieci milioni e mezzo di euro. Non solo tv, ma anche radio: nel 2010, ad esempio, ha condotto Ventura Football Club con Simona Ventura su Radio1. Dal 2017 ha presentato Stracult Live Show trasmesso in seconda serata su Rai2 con Andrea Delogu e Marco Giusti.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Biggio è sposato con Valentina De Ceglie, capace - secondo le sue dichiarazioni di qualche tempo fa - di sopportare il suo disordine e la sua confusione. In un’intervista a Grazia l’attore aveva dichiarato: “Io sono super disordinato. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo; potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra”, ha affermato appunto in quella circostanza. La coppia ha due figli. Biggio è ospite martedì 25 maggio a Game of Games, su Rai2, con Simona Ventura.

