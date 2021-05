Melita Toniolo, dal figlio Daniel con Andrea Viganò alle rivelazioni hot: "A letto mi piace dominare"

25 maggio 2021 a

Melita Toniolo, all’anagrafe è Carmela Toniolo, è una modella e showgirl. Nata a Treviso il 5 aprile del 1986, la svolta nella sua carriera è arrivata grazie alla partecipazione al Grande fratello del 2007. E' molto legata alla sua famiglia, specialmente a sua sorella. Ama leggere e ha diversi tatuaggi in varie parti del corpo. Per quanto riguarda la vita privata, Melita è legata ormai da anni ad Andrea Viganò e insieme a lui ha avuto anche avuto un figlio, Daniel. Con Andrea sembra aver trovato finalmente la serenità.

Tanti in passato i suoi flirt, da quello con Claudio Casavecchia a quello con Thomas De Gasperi, e poi ancora Francesco Guerrieri e Andrea Catavolo. In passato pure una storia durata due anni con Alessandro Tersigni, attore attualmente volto noto de Il Paradiso delle signore. In vecchie interviste Melita si è lasciata andare anche ad alcune confidenze piccanti: "Sotto le lenzuola contano i preliminari. Quando l’uomo fa un lavoro normale è molto più bravo a letto di un modello o di chi lavora con la propria immagine, questo è sicuro", ha rivelato l'ex gieffina che poi ha proseguito aggiungendo un po' di ironia: "A letto mi piace dominare, ma non dico la posizione: questo articolo lo legge anche mia madre", ha affermato.

La veneta tempo fa ha rilasciato altre dichiarazioni a Novella 2000, soprattutto relative alle sue delusioni d'amore: "Quando mi accorgo che anche il mio partner cerca la Toniolo e non Melita, purtroppo, è sempre troppo tardi", ha sottolineato quasi con rassegnazione. Melita è ospite martedì 25 maggio a Game of Games, lo show di Rai2 condotto da Simona Ventura, in onda a partire dalle 21,20. Oltre a lei tra gli ospiti anche Dj Angelo, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta e Jonathan Kashanian, altro ex concorrente del Grande Fratello.

