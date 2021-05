Le Iene, dallo scherzo a Khabi Lame all'intervista ai Sottotono: tutti i servizi

25 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento del martedì con Le Iene, dalle 21,20 su Italia1. La puntata di martedì 25 maggio, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino assieme alla Gialappa’s Band, vedrà tra i servizi lo scherzo a Khaby Lame, il 21enne di origini senegalesi più seguito sui social.

La star del web sarà messa a dura prova dalla Iena Sebastian Gazzarrini che, con la complicità dei due manager del ragazzo, proverà a testare la sua “gestione” del successo. Khaby è convinto di seguire delle lezioni di inglese per migliorare la sua conoscenza della lingua ma la finta figlia del professore ha scattato una foto assai compromettente ed è pronta a divulgarla, mettendolo così in difficoltà e provando a minare la sua notorietà. Khaby Lame sarà ospite in studio per commentare il suo scherzo. Spazio poi agli ultimi sviluppi sull’inchiesta di Roberta Rei dal nome “Ambulanza della morte”. E ancora, Alessandro De Giuseppe fa il punto sulla squalifica per presunto doping del campione del MotoGp Andrea Iannone.

Altro servizio è quello di Luigi Pelazza, sulla vicenda del Colonnello Carlo Calcagni, ex pilota dell’Esercito e oggi anche paraolimpico, rimasto vittima di inalazioni di uranio impoverito, durante una missione di pace del 1996 nell’allora Bosnia Erzegovina. Oggi Calcagni, che da quegli anni soffre di patologie croniche degenerative e irreversibili, chiede al ministero della Difesa un risarcimento di un solo euro, simbolico, unito però a delle scuse pubbliche, per lui e per i tanti che come lui hanno subito lo stesso calvario. A raccontarsi nell’intervista doppia, tra progetti discografici e vita privata, i Sottotono. Il celebre duo formato dal rapper Tormento e dal produttore Big Fish è tornato sulla scena musicale a distanza di vent’anni, con il singolo Mastroianni, che anticipa l’album Originali, in uscita il 4 giugno. Appuntamento con Le Iene su Italia1 dalle 21,25.

