Torna Game of Games dopo il flop delle prime puntate: gli ospiti di Simona Ventura

Dopo il flop di ascolti delle prime puntate, torna in prima serata dalle 21,20 su Rai2 l’appuntamento con Game of Games Gioco Loco con la conduzione di Simona Ventura. Nella puntata di martedì 25 maggio gli ospiti vip saranno Dj Angelo, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Jonathan Kashanian e Melita Toniolo. I 6 Vip, così come vuole il regolamento del format, si sfideranno nel tentativo di portare alla finale altrettanti concorrenti comuni, ovvero i Nip. Tutti, quindi, lotteranno per accaparrarsi il montepremi finale.

Nel corso di ogni sfida, saranno i Nip a decidere su quale Vip puntare. La speranza dei vertici Rai è quella di veder crescere Game of Games in termini di ascolti. L’ultima puntata andata in onda, infatti, aveva fatto registrare 930.000 spettatori pari al 3.9% di share; la precedente, invece, 915.000 telespettatori con il 3.7% di share. Ecco dunque che la Ventura proverà a invertire la tendenza. Per quanto concerne il patrimonio di Simona, non si conoscono ovviamente dati ufficiali: ci sono alcune indiscrezioni, come quella di Dagospia in occasione del ritorno all'epoca di The Voice, quando secondo il portale di Roberto D'Agostino la conduttrice avrebbe percepito un milione di euro a puntata.

Altra indiscrezione è legata alla sua partecipazione in qualità di naufraga all’’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2016, quando avrebbe percepito una cifra oltre i 500mila euro più il contributo giornaliero per tutta la durata di permanenza all’interno del reality. Per quanto riguarda la vita privata, la Ventura è convolata a nozze il 30 marzo 1998 con il calciatore Stefano Bettarini. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Niccolò, nel 1998, e Giacomo, nel 2000. Nel 2004 la coppia ha deciso di separarsi, per poi divorziare nel 2008. Nel 2014, inoltre, la conduttrice ha ottenuto l’adozione di una bambina, Caterina. Appuntamento con Simona Ventura alle 21,20 su Rai2, martedì 25 maggio, con Game of Games.

