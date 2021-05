Carlo Calenda, la malattia della moglie Violante Guidotti Bentivoglio. Ha quattro figli, la prima è nata quando aveva 16 anni

25 maggio 2021 a

Carlo Calenda è uno dei politici che sono emersi negli ultimi anni. Ministro del governo Renzi successivamente è entrato nel Pd per poi uscirne poco dopo per fondare Azione. Ora è candidato a sindaco di Roma con la sua formazione. Ma oltre alle vicissitudini politiche negli ultimi anni il politico romano ha dovuto fare i conti anche con momenti duri di carattere personale legati alla malattia della moglie Violante Guidotti Bentivoglio.

Nel 2018 è stato lo stesso Calenda ha raccontare i duri momenti della battaglia contro la malattia. Era il 29 agosto del 2017 quando nel giro di una settimana le diagnosticarono la leucemia e un tumore al seno. "Violante è l'amore della mia vita, sto insieme a lei da trent'anni ed è la donna che ti fa vedere la forza. Dietro una grande donna spero ci sia un uomo vagamente alla sua altezza"., racconto il marito. La donna è guarita nel 2020 come lei stessa ha detto in varie interviste. La guarigione è arrivata grazie a una donazione di midollo osseo di una ragazzo di 19 anni: "La prima lettera che mi ha mandato l’ho incorniciata ed è sul comodino. Ogni sera, prima di coricarmi, le rivolgo uno sguardo di gratitudine", ha confidato al Corriere della Sera. Violante Guidotti Bentivoglio ha messo la sua storia a disposizione. Va in tv e racconta. E batte continuamente su un tasto: la prevenzione. "È il solo modo di ridurre i casi e le conseguenze di quelli che vengono scoperti".

Violante Guidotti Bentivoglio ha avuto tre figli insieme a Carlo Calenda. Il leader di Azione ha anche una figlia, Tay, che è nata quando aveva appena 16 anni. E' venuta alla liuce da una relazione con la segretaria del compagno della madre Riccardo Tozzi, che frequentava sin da quando aveva soltanto 14 anni. Questo pomeriggio, martedì 25 maggio, Carlo Calenda sarà ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1.

