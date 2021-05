Mariano Di Vaio, il brindisi si tinge di rosa: notato il dettaglio? E spunta Bobo Vieri

Francesco Fredella 25 maggio 2021 a

Super influencer da 6 milioni di followers, Mariano Di Vaio omaggia le donne e strizza l’occhio a Bobo Vieri con la sua Bombeer rosa (che a quanto pare lo storico attaccante dell'Inter gli ha inviato a casa). Con una storia su Instagram, Di Vaio immortala la scena che diventa virale. Il brindisi, in una casa super lussuosa, non manca. E, sin da subito, tutto corre sui social. Ovviamente. Di Vaio, poco più che trentenne, è tra i 50 influencer più famosi al mondo. Ha lanciato un vero stile inconfondibile che ha fatto di lui un brand a tutti gli effetti: per questo motivo la scelta di omaggiare le donne con la Bombeer rosa ha un valore molto importante.

Il motivo è semplice: abbattere il muro dei pregiudizi con un gesto che molti vip e personaggi del mondo dello sport (vicini a Vieri) stanno mettendo a segno. Si tratta dell'ennesimo gol dell'ex bomber nerazzurro: dopo Totti e Ilary Blasi, anche la famiglia Di Vaio (super social come i Ferragnez) brinda con un omaggio a tutte le donne. Intanto, da rumors, sembra che per il super influencer vada tutto a gonfie vele. Il suo telefono squilla in continuazione perché é uno dei più ricercati al mondo. All'estero si parla molto di lui e pensate che è partito dal basso, senza alcun aiuto.

La vita sentimentale di Di Vaio va fortissimo: il 27 settembre 2015 ha sposato Eleonora Brunacci, avvocato e sua collaboratrice. Insieme hanno avuto tre figli: Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (nato il 18 giugno 2018) e Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019).

