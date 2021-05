Chloe Facchini, la chef transgender che ha cambiato sesso. "Mi sono sempre sentita donna"

25 maggio 2021 a

Gli amanti de La prova del cuoco la conoscevano decisamente in un'altra veste. Riccardo Facchini, lo chef per anni volto noto della trasmissione con dotta da Antonella Clerici è diventato una donna. L'annuncio è stato fatto due settimane fa con un lungo post su Instagram: "Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata. Capelli biondi, faccia più tonda. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina".

Poi ha raccontato la trasformazione: "Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l'ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la 'U' maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro". Poi nei giorni scorsi, sempre sui social, ha lanciato un nuovo appello dopo essere apparsa in tv nella nuova veste: "Una vita che viaggiavo alla ricerca di me stessa, finalmente mi sono trovata e sono felice. Penso ai ragazz3 che dopo avermi vista in Tv hanno avuto il coraggio di aprire il loro cuore ai genitori facendo coming out. Mai nascondersi. Genitori ascoltate i vostri figli e fate parte del loro viaggio alla scoperta della vita".

Nella puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno Chloe Facchini ha sostituito Cristina Lunardini, assente per malattia, come spiegato dalla padrona di casa Antonella Clerici all’inizio del suo spazio: la chef transgender ha perciò presentato proprio la ricetta che avrebbe dovuto preparare zia Cri, ossia il rotolo di cioccolato bianco e fragole. Oggi, martedì 25 maggio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1 dalle 14 in poi.

