Massimo Popolizio, il passato da venditore di pentole e l'amore per la moglie Gaia Aprea

Massimo Popolizio è uno dei volti e delle voci più note nel cinema e della televisione degli ultimi anni. Diventato famoso dopo l'interpretazione di Ettore in Svegliati amore mio, è un ottimo attore cinematografico e teatrale, molto apprezzato dal grande pubblico. E' anche un grand e doppiatore. È la voce di Lord Voldemort nella saga dei film di Harry Potter, di Tom Cruise in Eyes Wide Shut e di Lionel Abelanski in Train de vie. Nel 1998 ha doppiato Tim Roth nel ruolo di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento nel film La leggenda del pianista sull'oceano, oltre a Bruce Willis in Armageddon - Giudizio finale. Nel 1998 ha vinto il Nastro d'argento per il doppiaggio del film Hamlet del regista Kenneth Branagh. Dal 2009 è doppiatore di Cal Lightman, protagonista della serie Lie to Me (sempre interpretato da Tim Roth). Nel 2019 presta la voce a Scar nel film Il re leone, doppiato in lingua originale da Chiwetel Ejiofor.

Sono celebri le sue interpretazioni in Romanzo Criminale (il film) dove interpreta Er Terribile, ne Il clan dei camorristi (Don Palma) o nel film tv Era d’estate dove interpreta Giovanni Falcone. Nella vita privata è legato a una collega. L'attrice teatrale Gaia Aprea. La coppia non ha avuto figli. “Non ho avuto il coraggio di diventare padre e il mio essere figlio non è stato sufficiente a vincere questa paura”, ha ammesso l'attore in un'intervista ad Avvenire.

In un colloquio con Repubblica, invece, ha parlato dei suoi inizi: "Dividevo stanze qua e là a Roma con amici, bloccando con una pellicola il contatore dell’Acea, non pagando mai il biglietto sull’autobus, andando in giro per tre anni col foglio rosa. Fu in sella alla mia Honda 350 Four che sulla Nomentana mi vidi superato da una moto Bmw su cui c’era, dietro, coi capelli sconvolti all’aria, Luca Ronconi, insegnante d’un altro anno di corso dell’Accademia che era a via del Mastro sul Lungotevere”. Per vivere "ho fatto il fattorino e il venditore di pentole. Andavamo per le case con due valigie Samson piene di pentole dietetiche, dando dimostrazioni alle signore. E rastrellavamo soldi col teatro ragazzi. Per gli affitti, le vacanze, la chitarra, il registratore". Oggi, martedì 25 maggio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che va in onda su Rai 1 alle 14.

