Ignazio Moser eroe dell'Isola dei famosi. Si rasa a zero per il gruppo. Cecilia: "Mi sono sempre piaciuti i pelati"

Ignazio Moser rimane pelato e diventa il nuovo eroe dell'Isola dei famosi. E anche i social impazziscono per il compagno di Cecilia Rodriguez che durante la puntata del reality andata in onda lunedì 24 maggio si è sacrificato per il gruppo "scambiando" la sua folta chioma e la barba per un vassoio di pasta al giorno per una settimana. "Non sapete cosa fa fare la fame", ha detto lui mentre il barbiere metteva in moto la tosatrice tirando via i suoi capelli sotto lo sguardo triste della sua Checu che in studio, tuttavia, lo ha incoraggiato a portare avanti il sacrificio.

Alla fine Cecilia ha provato ha consolarlo. "Amore, mi sono sempre piaciuti i pelati". "Giura che quando torno a casa non mi lasci", ha ribattuto il concorrente che è diventato l'eroe dei naufraghi e che, a due puntate dalla fine, è arrivato alla finale candidatosi pesantemente per la vittoria. Il gruppo, come detto, è con lui. "Dopo il gesto di questa sera non lo nominerò più in nessun social", ha giurato Matteo sognando una settimana di spaghetti.

Infatti Ilary Blasi ha messo di fronte i naufraughi a una "sfida" micidiale. In realtà il candidato al sacrificio era Andrea Cerioli che ha conquistato la finale già la settimana scorsa al termine del primo televoto per scegliere i finalisti. Tuttavia lui non ne ha voluto sapere. "Senza barba sembro un cu** con il naso", si è giustificato. A quel punto è partita la caccia a un altro volontario disponibile a farsi tagliare barba e capelli a zero in cambio di un vassoio -. una "cofana" l'ha definita Ilary - di spaghetti per una settimana. Alla fine si è fatto avanti Ignazio che prima ha chiesto il permesso a cecilia. Lei dallo studio ha provato a resistere - "Ci sono volti quattro anni per far crescere i suoi capelli" - poi non se l'è sentita di lasciare tutti a digiuno e ha dato il via libera. Sia Cecilia che Ignazio hanno provato a fermare le forbici dopo il taglio della barba. Ma Ilary Blasi è stata implacabile: "O tutto o niente spaghetti". Allora via i capelli. "Stai benissimo", hanno ripetuto in coro dallo studio a Ignazio.

