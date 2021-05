Aurora Leone dei The Jackal: "Cacciata dalla Partita del Cuore perché donna". Rivolta sui social

25 maggio 2021 a

a

a

"Sei donna e non puoi giocare". Aurora Leone dei The Jackal cacciata dalla Partita del Cuore. La vigilia dell'evento che andrà in scena questa sera, martedì 25 maggio, all'Allianz Stadium di Torino (diretta alle 21 su Canale 5) è turbata dalle polemiche legate all'esclusione della donna che era stata convocata e che era pronta a scendere in campo per dare il suo contributo nella sfida contro i Campioni della Ricerca.

"Aurora Leone":

Perché alla vigilia della Partita del Cuore il direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti Gianluca Pecchini ha cacciato l'attrice dei The Jackal, convocata tra i Campioni per la Ricerca, dalla cena della squadra in quanto donnapic.twitter.com/YfRTrm852m — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) May 24, 2021

Il fatto è stato raccontato dalla stessa Aurora in una lunga diretta Instagram insieme a Ciro Priello, testimone di quanto è accaduto durante la cena ufficiale dell'evento. Secondo la loro ricostruzione il direttore generale della nazionale cantanti Gianluca Pecchini si è avvicinato al loro tavolo invitandoli ad alzarsi e ad andarsene dal tavolo della squadra, perché "non aperto alle donne". "Vai al tavolo delle donne", sarebbe stato l'invito alla ragazza. Su Instagram Leone e Priello raccontano ancora: "Gli abbiamo fatto presente che io sono una giocatrice". A quel punto le parole del direttore sarebbero state lapidarie: "Non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, tu non puoi e basta. Ciro può stare, tu no, non puoi stare seduta qui, sono le nostre regole. Non mi fare spiegare perché".

Ciro Priello: dal provino con Amici ai The Jackal, poi la vittoria a Lol



Aurora ha poi ricordato si essere stata convocata e di aver dato "anche le misure del completino", ricevendo come risposta dal dg della nazionale cantanti "Tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c’entra. Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua", sarebbe stata la risposta. Aurora, secondo quanto riferito nelle storie avrebbe già ricevuto la solidarietà di alcuni colleghi cantanti come Andro dei Negramaro e Eros Ramazzotti. Intanto sui social è rivolta. Il con il caso che è diventato di tendenza su Twitter in poche ore. "Tutti i cantanti seduti a quel tavolo insieme ad Aurora Leone dovevano alzarsi con lei e sostenerla invece cosa hanno fatto? Nulla. Nessuno di voi è giustificato per me fate tutti schifo uguale siamo stanche di dover sempre sentire le vostre scuse dopo. Imparate a vivere", scrive una donna. "Solo Ciro ha accompagnato Aurora Leone? E gli altri non potevano andarsene? Mi raccomando, poi l’8 marzo sempre in prima linea sui social", scrive un'altra. "Aurora Leone erano giorni che metteva le foto di divise e faceva storie dove si allenava perché era tutta emozionata per la partita e avete rovinato tutto così perché pensate di vivere nel 1202 con tavoli in cui le donne non si possono sedere", aggiunge ancora un'altra utente. Insomma una bufera.

Gianluca "Fru" Colucci, dai The Jackal al tormentone Gnigni. Ora su Netflix con Generazione 56k

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.