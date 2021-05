Isola dei famosi, Ignazio Moser secondo finalista. In nomination Isolde Kostner e Matteo Diamante

25 maggio 2021 a

Ha perso barba e capelli ma ha conquistato la finale grazie al televoto flash. Ignazio Moser è il secondo finalista dopo Andrea Cerioli. Lo ha deciso il pubblico con il televoto nel finale della puntata di lunedì 25 maggio. In nomination Isolde Kostner e Matteo Diamante.

Le sfide per i finalisti erano partite durante la puntata. La produzione ha previsto tre duelli con altrettanti vincitori che si sono sfidati in un televoto flash. È la sorte a decidere i duellanti a seguito di una pesca di legnetti che vedono affrontarsi Valentina contro Matteo, Awed contro Ignazio e Miryea contro Isolde. Matteo e Valentina si affrontano in una prova di apnea: dovranno recuperare dei pezzi di totem, posti all’interno di alcune casse sul fondo del mare, da portare a riva e ricostruire l’immagine di un serpente. Vince Matteo. La seconda sfida vede opposte Miryea e Isolde: devono stare più a lungo aggrappate a delle pareti che man mano si inclinano verso il mare. Vince Isolde. Poi Awed e Ignazio si sfidano nella terribile prova dello spiedo. Vanno avanti per quasi 5 minuti fino a che Awed molla. Vince Ignazio che, in precedenza, si era sacrificato facendosi tagliare barba e capelli per garantire un vassoio di spaghetti a tutto il gruppo per una settimana.

Dunque i naufraghi sono tornati in Palapa. dove hanno atteso il verdetto del televoto. Uno tra Ignazio, Isolde e Matteo andrà direttamente in finale con Andrea Cerioli. Il finalista sarò anche il leader della puntata. "Vorrei premiare Isolde", ha confermato Elettra Lamborghini. Mentre Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi hanno fatto il tifo per Ignazio. Alla fine il finalista scelto dal pubblico è Ignazio. "Dopo il gesto di questa sera non lo nominerò più in nessun reality", ha detto Matteo. Poi le nomination, palesi e segrete. Il hgruppo sceglie Isolde Kostner mentre il leader indica Matteo Diamante.

