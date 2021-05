Isola dei famosi, Ignazio Moser si fa rasare barba e capelli per mangiare gli spaghetti

25 maggio 2021 a

Ignazio Moser rinuncia a barba e capelli per assicurarsi spaghetti tutta la settimana nell'isola. Il naufrago, compagno di Cecilia Rodriguez, ha deciso di fare l'eroe per poter mangiare un piatto di pasta tutti i giorni insieme ai concorrenti dell'Isola dei Famosi. In verità l'eroe designato era il finalista Andrea Cerioli. In precedenza, durante la puntata in onda su Canale 5 lunedì 24 maggio, Ilary Blasi aveva invitato il finalista a guardarsi allo specchio. "Sembro Forrest Gump. La barba è da sistemare".

Successivamente la produzione ha pensato per Cerioli una prova decisamente perfida. Prima gli ha messo alle spalle un uomo di colore che si è scoperto poi essere un barbiere. Successivamente ha svelato la prova. Un vassoio di spaghetti per una settimana, per tutti, se avesse accettato di farsi tagliare a zero barba e capelli. "No senza barba sembro un cu** con il naso", ha detto Cerioli rifiutando di mettere all'opera il barbiere. Allora Ilary ha iniziato a interrogare gli uomini naufraghi. Hanno tutti rifiutato tranne Ignazio che ha lasciato una porticina aperta: "Facciamo scegliere Cecilia". A quel punto Ilary Blasi non se lo è fatto ripetere due volte: "La produzione dà il consenso al cambio, se vuole può rasarsi Ignazio".

A quel punto la palla è passata a Cecilia. "C'ho messo 4 anni a fargli crescere i capelli", ha provato a lamentarsi Cecilia che alla fine ha dato il via libera al taglio. Si è iniziato dalla barba, poi il barbiere si è fermato. A quel punto Ignazio ha provato a "patteggiare": tre giorni di pasta se ci fermiamo qui. Ma Ilary Blasi è stata implacabile: "O tutto o niente". A quel punto Ignazio si è sacrificato del tutto facendosi tagliare la folta chioma. "Prometti che non mi lasci", ha chiesto a Cecilia. "No amore vai, i pelati mi sono sempre piaciuti".

