Valentina Persia, il seno esce. Incidente hot all'Isola dei famosi durante la sfida con Matteo

24 maggio 2021 a

a

a

Puntata piena di colpi scena quella dell'Isola dei famosi che va in onda lunedì 24 maggio. Durante una delle sfide per accedere al televoto per il secondo finalista si è verificato un incidente piccante che ha visto protagonista la comica e imitatrice romana Valentina Persia. Durante la sfida con Matteo Diamanti c'è stato un imbarazzate imprevisto.

Ignazio Moser, la confessione hot di Cecilia: "Lui è super dotato, tra noi grande intesa a letto"

I due si affrontano in una prova di apnea: dovranno recuperare dei pezzi di totem, posti all’interno di alcune casse sul fondo del mare, da portare a riva e ricostruire l’immagine di un serpente. Ma durante la prova il pezzo sopra del costume di Valentina è sceso mostrando un seno. Momento di imbarazzo in studio con Ilary Blasi che prova a rimediare coinvolgendo Massimiliano Rosolino che è sul posto: "Ha un seno fuori! Massimiliano, ora glielo devi dire con delicatezza”. L'ex nuotatore ha colto la palla al balzo per alleggerire la situazione: "“Le dirò di non prendere tutte le cose di petto". Ma la comica si è resa conto della situazione uscendo dall'acqua ed ha rialzato il costume "Ecco Valentina, copriti”, ha chiuso Rosolino.

Ilary Blasi in rosso. Fariba eliminata dal televoto. Miryea è salva

Matteo Diamante ha vinto la prova contro Valentina Persia faticando e non poco nel traportare a riva dei cubi pesantissimi. "Un po' più pesanti non li potevate fare?", ha commentato. “E’ il cul* che mi pesa, Iva! Comunque i cubi erano pesantissimi, solo un uomo poteva vincerla”, ha commentato in maniera simpatica Valentina Persia con Iva Zanicchi che l'ha consolata dopo la sconfitta nella sfida. Tuttavia la comica ha anche aggiunto, lamentandosi un po, che i cubi erano veramente pesanti e che era veramente difficile per una donna prevalere su un uomo. Un principio di polemica che tuttavia è stato prontamente spento grazie alla simpatica e all'ironia di Valentina che ha ritrovato immediatamente la voglia di ridere sull'isola insieme agli altri.

Isola dei famosi, Angela Melillo eliminata dal televoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.