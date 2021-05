Isola dei famosi, Angela Melillo eliminata dal televoto. Va a Cayo Paloma

24 maggio 2021 a

a

a

Anche Angela Melillo è eliminata dall'Isola dei famosi. E' il secondo verdetto della puntata in onda su Canale 5 lunedì 24 maggio. Ha perso il televoto flash aperto dopo la prova per l'immunità che è stata vinta da Awed.

Awed, dall'ex Ludovica Bizzaglia al flirt con Manuela Ferrera: "Mi piace, ma ora è pelle e ossa"

Matteo Diamante e Isolde Kostner sono al televoto flash dopo le nomination a sorpresa dei giorni scorsi. Insieme a loro hanno affrontato il giudizio del pubblico Ignazio Moser, Valentina Persia, Miryea Stabile e Angela Melillo che hanno perso la prova per diventare immunità. La prova è quella del serpente, mani e piedi legati, devono trascinare in avanti una palla. Vince Awed che si salva. Televoto aperto. "Awed è bravissimo a strisciare", ironizza Iva Zanicchi. "Per me rischia Angela", scommette Elettra Lamborghini. Nel frattempo Ilary si è collegata con Roberto Ciuffoli e Beatrice Marchetti che da Playa Imboscadissima sono stati trasferiti nell'isola più bella dell'arcipelago. L'isola di Cayo Paloma. Parte la clip che racconta i giorni del trasferimento.

Subito dopo Ilary Blasi ha dato il verdetto del televoto flash che eliminerà un altro naufrago. Vengono elencati i 4 salvi. Restano a rischio eliminazione Angela e Valentina. Alla fine sono i quattro salvi a decidere con chi schierarsi. Alla fine scelgono quasi tutti Angela, solo Isolde sceglie Valentina. Il pubblico elimina Angela Melillo. In precedenza era stata eliminata Fariba. Il pubblico ha deciso che la naufraga che deve abbandonare l'Isola è Fariba. "Me lo aspettavo. Poi loro mi hanno detto che mi avrebbero nominata finchè non me ne fossi andata, almeno i miei fan si rilassano", racconta l amamma di Giulia Salemi. Ilary le comunica che prima di uscire deve dare il suo bacio di Giuda a un altro naufrago che varrà la sua ultima nomination. Senza nessuna grande sorpresa, lo scocca a Valentina Persia. "Già arrivare fino a qui è stato un grande successo personale, sono felice di esserci stata", ha commentato la neo eliminata. Il bacio di Giuda va a Miryea. "So che se l'aspettava". Ora sarà portata a Cayo Paloma.

Ignazio Moser, la confessione hot di Cecilia: "Lui è super dotato, tra noi grande intesa a letto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.