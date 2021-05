Isola dei famosi, Ilary Blasi in rosso. Fariba eliminata dal televoto. Miryea è salva

24 maggio 2021 a

Vestito lungo total red. Ilary Blasi sceglie il rosso per la ventesima puntata de L'Isola dei famosi di lunedì 24 maggio. La puntata, in onda su canale 5, si annuncia scoppiettante dopo gli scontri dei giorni scorsi tra Fariba e Valentina Persia. A commentare la puntata insieme alla padrona di casa Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Questa sera verrà eletto il secondo finalista della quindicesima edizione che affiancherà Andrea Cerioli.

Stasera a sorpresa una doppia eliminazione! E sarete voi a decidere! #Isola pic.twitter.com/7boERCdCFz — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2021

Ma prima di questa “volata” i concorrenti saranno sottoposti, a esclusione di uno, al televoto flash che decreterà il secondo eliminato di puntata. Chi dovrà poi lasciare per sempre l’Isola fra Fariba Tehrani e Miryea Stabile? Infatti oltre all'eliminazione di una delle due concorrenti in nomination ci sarà anche un tutti contro tutti con un televoto volante che decreterà un'altra eliminazione. "In questa puntata sarà tutto in mano ai telespettatori", ha detto in apertura Ilary Blasi. "Sarete sottoposti al giudizio più implacabile del giudizio: quello del pubblico di casa".

Subito dopo, senza perdere tanto tempo, Ilary Blasi ha chiuso il televoto. In attesa del verdetto ha lanciato una clip che ha ripercorso i feroci scontri tra Fariba e Valentina Persia negli ultimi giorni. Fariba ha accusato il gruppo di un accordo per mandarla in nomination scatenando la reazione di Valentina. "Fariba torna a casa che è ora", dice Ubaldo dallo studio. Alla fine è arrivata la busta con il verdetto del televoto: Fariba eliminata. Bacio di giuda a Valentina Persia.

