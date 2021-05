L'Eredità, Massimiliano è il campione, ma sbaglia alla ghigliottina

24 maggio 2021 a

Massimiliano è il nuovo campione de L'eredità. E' stato lui a vincere al triello nella puntata di lunedì 24 maggio. Arrivato alla ghigliottina con un'eredità di 110 mila uero non è riuscito tuttavia a indovinare la aprola chiave. Dopo la scelta delle cinque chiavi (famiglie, bordo, tornare, cinese, carezza) l'eredità diventa 6.875 euro. Il solito minuto per cercare di indovinare la parola vincente. Suspence in studio e a casa dopo gli appassionati del gioco si sono sbizzarriti, anche nei gruppi social, per cercare di individuare la soluzione. Poi il campione ha scritto la parola sulla cartella. Subito dopo, come di consueto, il concorrente ha spiegato il percorso logico che lo ha portato a scegliere la parola.

"Una parola si è piantata in testa. Mi si era piantata in testa la parola mozzarella". Ha illustrato una serie di possibili chiavi per poi svelare quella che ha scelto". "Un fuoco d'artificio nella mente che ha concretizzato la scelta della parola zucca". Soluzione che tuttavia non si conciliava bene con almeno due delle parole uscite dalla ghigliottina. La soluzione alla fine invece era ristorante. "Che bello poter pensare di tornarci", ha sospirato Flavio Insinna. "Ci dobbiamo riprovare", ha detto rivolto al concorrente lasciando al linea al Tg 1.

Al triello sono andati Massimiliano, Giulia e Marta. Quest'ultima va a avanti fino a 60 mila euro poi si gioca la carta della fantasia e sbaglia la risposta. Massimiliano indovina e sale a 50 mila euro per poi scegliere la categoria italiano. Indovina e sale a 90 mila euro dopo aver superato anche il quesito di agricoltura. Fa il primo passo verso la Ghigliottina con 110 mila euro. Prima domanda sui coralli superata. L'ultima domanda verso la Ghigliottina riguarda Vienna. Quesito indovinato e dunque Massimiliano è il nuovo campione che si presenta alla Ghigliottina con 110 mila euro.

