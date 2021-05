Anna Galiena, due matrimoni finiti e niente figli. Ha stregato gli americani interpretando Giulietta

24 maggio 2021 a

Anna Galiena è una delle interpreti più conosciute e apprezzate del teatro, del cinema e della tv italiana. Classe 1949 ha alle spalle due matrimoni, ma non è mai diventata madre. Due, come detto, le relazioni della sua vita. La prima con uno scrittore americano di nome John e la seconda con un produttore cinematografico francese di nome Philippe Langlet per il quale si trasferì in Francia. Ma il matrimonio è finito dopo 7 anni. Ora l'attrice è single e si gode la compagnia dei suoi gatti come rivelò in un'intervista a Stop proprio sulla sua vita privata: "Gli uomini vanno e vengono, ma il gatto c’è sempre. Quando mi ritrovo sdraiata sul mio letto, a leggere un libro, con il gatto al mio fianco, lo guardo e gli sussurro: ‘Picchio, ma quanto siamo fortunati io e te?". Ha deciso di rimanere in Francia dopo il secondo divorzio.

L'inizio della sua carriera di attrice è legato a Romeo e Giulietta. Ha studiato recitazione a New York, dove nel 1978 ha debuttato a teatro come Giulietta nella tragedia Romeo e Giulietta. La sua interpretazione di Giulietta stregò il pubblico statunitense. Agli inizi degli anni '80 l'attrice italiana tornò in Italia per intraprendere la carriera nel cinema. Prese parte al film Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina. Nel 1984 interpretò Natasha in Tre sorelle di Cechov. Il suo vero e proprio esordio nel monto cinematografico, che poi la rese molto popolare, avvenne nel 1990 quando interpretò Mathilde in Il marito della parrucchiera. Numerose sono state anche le sue partecipazioni in fiction televisive italiane e straniere come : Il bello delle donne e Romanzo Familiare. Nel 2017 è stata anche una concorrente del talent show Ballando con le stelle.

Un volto noto per gli italiani. Ha preso parte anche al film Stai lontana da me che andrà in onda questa sera, 24 maggio, su Rai 2 alle 21.20.

