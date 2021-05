Melissa Satta, nuovo make up per Mattia Rivetti? Lo sguardo è mozzafiato | Video

24 maggio 2021 a

Melissa Satta si è lasciata andare ad alcune confidenze sul suo profilo Instagram, dove può contare su quasi 4 milioni e mezzo di follower. L'ex Velina, da poco separatasi dall'ex marito Kevin Prince Boateng, con il quale ha avuto il figlio Maddox (7 anni), ha risposto ad alcune domande sulla sua vita privata da parte dei fan, nonostante solitamente sia molto riservata. "Mamma e papà continuano a dare sempre e per sempre amore ai propri figli. Non è mai facile una separazione, ma con intelligenza si cerca di gestire al meglio. L'amore per i figli è per sempre", ha spiegato senza esitazioni. Intanto Melissa ha regalato ai fan un video mozzafiato durante il make up, con sguardo super sensuale.

A chi le chiede poi se ama ancora il calciatore con cui è stata sposata per sette anni, risponde spostando l'attenzione proprio sul figlio, spiegando che è il suo unico amore. "E' stata la storia più importante della mia vita - ha dichiarato lei in lacrime in una recente intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin -. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. E' stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada".

Da tempo si parla di una sua storia d'amore con Mattia Rivetti, fondatore del brando di moda Stone Island, ma lei continua a non confermare e restare vaga. Un settimanale li ha pizzicati insieme a Venezia, ma senza sorprenderli in atteggiamenti particolarmente affettuosi: "Fidanzati non famosi in futuro? I compagni si scelgono con testa e cuore. Alla fine siamo tutti persone", ha risposto sempre a un fan. Infine sulla possibilità di un secondo figlio, Melissa non ha avuto dubbi: "Magari", ha sottolineato.

