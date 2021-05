Enrico Brignano: "Presto torno sul palcoscenico". Nuovo programma tv per la moglie Flora Canto

24 maggio 2021 a

Enrico Brignano è uno degli attori comici più amati dagli italiani. E' reduce dal programma "Un'ora sola vi vorrei" che è andato in onda in primavera su Rai 2 dove è stato particolarmente apprezzato il siparietto di Casa Brignano con la moglie Flora Canto che chiudeva tutte le puntate. Ora però il comico ha vogli di tornare in teatro, il suo habitat naturale. Un desiderio che è stato espresso più volte anche in televisione nell'ultimo anno nei vari programmi dove è stato ospite. Brignano non ha mai dimentica, infatti, di lanciare un messaggio di vicinanza a tutti gli operatori dello spettacolo che hanno pagato un prezzo altissimo a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19.

Ora il momento di tornare a esibirsi dal vivo si avvicina sempre di più. "Si avvicina sempre più il momento di rivederci comodamente voi sulle vostre poltrone ed io sul palcoscenico", ha scritto l'attore romano sul suo profilo Instagram. Insomma per ora sarà accantonata o messa in secondo piano la tv e ci si concentrerà sul teatro e sugli spettacoli dal vivo che sono stati sempre la vera forza di Enrico Brignano. Migliaia i commenti entusiastici apparsi sotto al suo post.

Ma a proposito di tv in famiglia ci sarà comunque qualcuno che continuerà ad essere protagonista. E’ il sito TvBlog ad aver riportato le anticipazioni sul nuovo programma di Flora Canto, che intanto starebbe già adocchiando i primi ospiti per l’esordio stagionale. "Fatto da Mamma" sarà il nome della trasmissione. La donna andrà in onda dunque il sabato a mezzogiorno, durante il periodo estivo, sostituendo lo show invernale del sabato pomeriggio “Domani è Domenica”. L’emittente sarà Rai 2, e le puntate in totale saranno 7, di 50 minuti ciascuna. Enrico Brignano è protagonista del film "Stai lontana da me", in onda questa sera, lunedì 24 maggio, su Rai 2 alle 21.20.

