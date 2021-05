Ignazio Moser, la confessione hot di Cecilia: "Lui è super dotato, tra noi grande intesa a letto"

24 maggio 2021 a

a

a

Ignazio Moser è uno dei naufraghi rimasti a L'Isola dei famosi 2021, il reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi e che andrà in onda anche lunedì 24 maggio in prima serata. E' famoso al grande pubblico pure per la relazione con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

La modella e influencer argentina spesso ha rivelato alcuni particolari piccanti che riguardano la coppia, e in particolare le doti "nascoste" del fidanzato: "Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore - ha spiegato la stessa Cecilia in una vecchia intervista al settimanale Chi - Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo”.

Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino vicinissimi sul volo Napoli-Roma. La strana coincidenza

Cecilia ha aggiunto ulteriori dettagli in quella intervista, quanto mai orgogliosa del suo uomo. "La bellezza e la virilità di Ignazio sono caratteristiche che non passano di certo inosservate - ha affermato -. E poi senza peli sulla lingua posso dire che ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara?". Chiarissima.

L'Isola dei famosi 2021, sarà nominato il secondo finalista: gli ospiti di Ilary Blasi

Già qualche anno fa, del resto, a poche settimane dall'inizio della love story con il figlio di Moser, aveva celebrato le potenzialità del suo lui: "Ignazio è super dotato e a letto è meglio del mio ex", aveva detto senza peli sulla lingua in riferimento a Francesco Monte, che nella circostanza era stato umiliato anche gratuitamente. Cecilia Rodriguez è ospite in studio nella puntata di lunedì 24 maggio a L'Isola dei famosi.

Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser da record: ma la rivelazione hot imbarazza Cecilia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.