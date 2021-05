Ambra Angiolini, bacio con il suo amore al tramonto. Lo scatto su Instagram

24 maggio 2021 a

Un bacio appassionato con il suo amore. Ambra Angiolini stupisce tutti con un romantico scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma l'essere vivente in questione non è Massimiliano Allegri, attuale compagno dell'attrice romana con il quale negli ultimi giorni sembra essere tornato il sereno. No, si tratta del suo barboncino Bugo, o meglio il barboncino di sua figlia Jolanda che qualche tempo fa era finito anche al centro di un'ironica contesa con l'ex marito Francesco Renga.

Ambra ha pubblicato una foto che la ritrae su un pontile del lago di Iseo. Al tramonto. Location romanticissima. Lei solleva in aria il barboncino e lo bacia. "Non è un post sull’amore per gli animali, è un post sull’amore e basta", specifica nel post. "Esprimi sempre amore, esprimi sempre tanta dolcezza! Sono fortunato ad averti incontrato un sacco di volte. Sempre educata e posata, sempre al posto giusto. L’universo ti ha fatto scender qui perché noi avevamo bisogno di te", risponde un fans nei commenti. Si tratta dello stesso cane più volte oggetto del contendere proprio con il suo ex marito Francesco Renga che ancora dopo anni le rinfaccia di averlo tenuto con lei nonostante avesse insistito ripetutamente. Spesso il cagnolino, come in questo caso, è diventato protagonista dei post e delle storie di Ambra su Instagram tanto che anche i fans hanno imparato ad amarlo.

Intanto sembra acqua passata anche la crisi con Massimiliano Allegri dopo che sono state pubblicate delle foto dove la doppia appare complice e innamoratissima. La coppia è stata immortalata insieme a Roma tra abbracci e coccole da innamorati, complici negli sguardi e nei gesti. Nelle scorse settimane c'erano state delle voci di una rottura imminente, invece non ci sarebbe nessuna crisi. Ambra è una delle protagoniste del film "Stai lontana da me" in onda questa sera, lunedì 24 maggio, su Rai 2 alle 21.20.

