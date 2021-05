Awed, dall'ex Ludovica Bizzaglia al flirt con Manuela Ferrera: "Mi piace, ma ora è pelle e ossa"

24 maggio 2021 a

Awed, all'anagrafe Simone Paciello, è uno youtuber molto famoso nel mondo del web. Ora è un concorrente de L'Isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale5. Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con Ludovica Bizzaglia, professione attrice e scrittrice. Lui l'aveva presentata ai suoi seguaci parlando di come hanno condiviso lo stesso "macrocosmo", lo stesso ambiente. Si erano infatti conosciuti sul set di Un Natale al Sud. Dopo essersi lasciato con Ludovica Bizzaglia, Awed si è visto attribuire diversi flirt, alcuni dei quali smentiti. In questo momento, però, Awed si è dichiarato single.

Awed, dalla storia con Ludovica Bizzaglia ai flirt (presunti) con Giulia Penna e Giulia De Lellis

A metà novembre del 2016, attraverso uno dei suoi video, Awed appunto ha presentato a tutti Ludovica Bizzaglia come la sua fidanzata. Poi, il 21 novembre 2017, sul profilo Instagram di Ludovica Bizzaglia è apparso l'annuncio della fine della storia. "Io e Simone Paciello non stiamo più insieme - era stata la dichiarazione social dell'attrice -. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio".

Lei poi ha spiegato di essere consapevole di aver goduto della popolarità social dell'ex compagno: "Ho goduto seppur inconsciamente e involontariamente di visibilità riflessa attraverso la sua persona", ha spiegato tempo fa. Intanto l'ex naufraga Manuela Ferrera ha rivelato di avere avuto un flirt a distanza con il collega: “Io e Awed avevamo iniziato questa frequentazione epistolare, che non si era concretizzata per volontà di entrambi. Anche perché in quel periodo ero fidanzata con un ex di Aida Yespica, si chiama Enrico Romeo. Awed poi era pelle e ossa e ho preferito lasciar perdere. Ho detto: 'Spacchiamo i cocchi a Milano e vediamo'”, ha sottolineato non chiudendo tuttavia la porta a un futuro insieme.

