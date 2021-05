L'Isola dei famosi 2021, sarà nominato il secondo finalista: gli ospiti di Ilary Blasi

24 maggio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con L'Isola dei famosi 2021, il reality show in onda su Canale5 e condotto da Ilary Blasi. A commentare la puntata di lunedì 24 maggio, insieme alla padrona di casa, gli opinionisti della trasmissione: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Scollatura mozzafiato per Ilary Blasi. Subito scontro con Akash

Per quanto riguarda la scaletta, verrà eletto il secondo finalista della quindicesima edizione del reality show, dopo l'elezione di Andrea Cerioli nel corso della puntata scorsa. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi dovranno affrontare dei duelli all’ultimo sangue, coordinati dall'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, sottoporsi al voto del pubblico.

Isola dei famosi, Rosaria eliminata al televoto: salve Isolde e Fariba

I concorrenti quindi in attesa della volata per la finale, saranno sottoposti tutti quanti, a esclusione di uno, al televoto flash che decreterà il secondo eliminato di puntata. Una persona dovrà lasciare per sempre l'Isola, tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile. Tra gli ospiti vip in studio ci sono Elisa Isoardi, Vera Gemma, Gilles Rocca, Daniela Martani, Ubaldo Lanzo, Brando Giorgi e Cecilia Rodriguez. L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 31 maggio: la puntata del 28 maggio sarà infatti sostituita dall'ultimo appuntamento con il gran finale de Il Segreto. I concorrenti ancora in gioco sono Awed, Angela Melillo, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Fariba Tehrani, Matteo Diamante, Ignazio Moser. Appuntamento quindi su Canale5 dalle 21,40, per un'altra avvincente puntata, in cui di sicuro non mancheranno le polemiche e i colpi di scena. Vedremo se la trasmissione condotta da Ilary Blasi sarà premiata dagli ascolti, che non sono stati esaltanti in questa edizione, visto che L'Isola dei famosi 2021 ha poche volte superato i 3 milioni di spettatori, attestandosi spesso e (mal) volentieri sui 2.800.000. Forse il cast non ha funzionato del tutto e anche l'assortimento tra gli opinionisti (eccezion fatta per la verve di Tommaso Zorzi) si è rivelato non così perfetto.

Tommaso Zorzi, lite con una presunta stalker: "Smettila di stare sotto casa mia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.