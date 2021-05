Stasera in tv, lunedì 24 maggio. Su Rai 2 c'è il film Stai lontana da me con Enrico Brignano e Ambra Angiolini. La trama

24 maggio 2021 a

a

a

Stasera, lunedì 24 maggio, su Rai 2 va in onda alle 21.20 il film "Stai lontana da me". La commedia diretta da Alessio Maria Federici vede protagonisti protagonisti Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Si tratta di un remake del film francese del 2010 Per sfortuna che ci sei (La Chance de ma vie) diretto da Nicolas Cuche.

E' Peppe Servillo l'ospite importante di Ale e Franz

Questa la trama: Jacopo Leone, affermato consulente di coppia che riesce a risolvere i problemi dei pazienti con estrema disinvoltura, nella vita sentimentale è un disastro. Fin da bambino si è fatto la fama di "portare sfortuna" alle donne che si sono fidanzate con lui che rimangono vittime di tragicomici incidenti. Tutta colpa di una sua compagna di scuola, Simona, he lo ha maledetto per averla tradita davanti ai suoi occhi. Per questo, ormai adulto, cerca di evitare ogni storia seria cercando di difendere il suo status quo da single. Un giorno incontra Sara, affascinante architetto di cui si innamora all'istante. Lei lo ricambia, ma dovrà resistere a tutte le disavventure e sfortune che la colpiscon0. Inizialmente lei resiste, ma quando Scambia il cd di una presentazione di una chiesa con un film porno che il fidanzato mostrava ai pazienti, lo molla.

"Senorita", Nina Zilli canta insieme a Clementino. Ecco il nuovo singolo

A quel punto Jacopo si rifugia in campagna, dai genitori, e scopre che anche loro sono in crisi. Insomma, non era riuscito ad aiutare nemmeno i suoi cari. Allora decide di trasferirsi in una piccola isola greca con solo 7 abitanti, tutti uomini e anziani. 285 giorni dopo, mentre pesca, Jacopo incontra un bambino danese, e dopo averlo accompagnato dalla madre scopre che questa non è altro che Simona, la ragazza che lo aveva maledetto e che era sparita, che incredula gli toglie la maledizione. A quel punto ritorna in Italia dove riesce a convincere Sara a sposarlo. Insieme avranno un figlio. Il film è stato prodotto da Cattleya e Rai Cinema. E' stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 14 novembre 2013 .

Un'ora sola vi vorrei, Nina Zilli ancora ospite di Enrico Brignano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.